Техно

Google запустив в Україні безкоштовну платформу для вивчення штучного інтелекту
12 Листопада 2024 12:15
читать на русском →
освіта, штучний інтелект

Мінекономіки, Мінцифра та Google запустили нову платформу з безкоштовними ресурсами для вивчення штучного інтелекту.

За інформацією пресслужби Мінекономіки, ці курси доступні українською та англійською мовами.

Юлія Свириденко, перша віцепрем’єр-міністерка і міністерка економіки, зазначила, що мета ініціативи — допомогти українцям оволодіти інструментами ШІ для підвищення конкурентоспроможності.

Навчальна платформа пропонує знання з автоматизації обчислень, обробки контенту, стандартних відповідей для клієнтів та інших сфер. Курси розраховані на широкий спектр професій — від керівників та маркетологів до юристів та освітян.

Серед переваг платформи у міністерстві відмітили:

  • Безкоштовне навчання: доступ до навчальних матеріалів від Google українською та англійською мовами.
  • Гнучкі можливості для розвитку: курси можна проходити у зручний для кожного час, відповідно до індивідуального графіка.
  • Інтерактивні формати навчання: студійні відеолекції, інструкції, воркбуки та платформи для самонавчання.

“Штучний інтелект поступово стає важливою частиною нашого повсякденного життя і відкриває нові можливості для розвитку економіки та створення нових робочих місць”, – сказала Тетяна Лукинюк, директорка Google в Україні.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
12 Листопада 2024 09:55

Трампа зацікавили декілька пунктів у плані перемоги Зеленського, – FT
12 Листопада 2024 11:33

Соціологи з’ясували, скільки українців готові до територіальних поступок
12 Листопада 2024 09:34

Сирський зустрівся зі Стерненком та іншими волонтерами
12 Листопада 2024 07:44

З-під завалів будинку в Кривому Розі дістали тіла трьох дітей
12 Листопада 2024 07:35

Стало відомо, хто замінить Саллівана в адміністрації Трампа
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
Ігор ЧЕРНЯК

Єдиним інвестором R&D на цій війні є український народ
Ліна ЖИГІНАС

Школа в смартфоні: чи може онлайн-освіта бути ефективною та зручною альтернативою офлайну?
Юрій САПРОНОВ

Сьогодні я за Трампа
Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
усі думки