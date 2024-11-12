Google запустив в Україні безкоштовну платформу для вивчення штучного інтелекту

Мінекономіки, Мінцифра та Google запустили нову платформу з безкоштовними ресурсами для вивчення штучного інтелекту.

За інформацією пресслужби Мінекономіки, ці курси доступні українською та англійською мовами.

Юлія Свириденко, перша віцепрем’єр-міністерка і міністерка економіки, зазначила, що мета ініціативи — допомогти українцям оволодіти інструментами ШІ для підвищення конкурентоспроможності.

Навчальна платформа пропонує знання з автоматизації обчислень, обробки контенту, стандартних відповідей для клієнтів та інших сфер. Курси розраховані на широкий спектр професій — від керівників та маркетологів до юристів та освітян.

Серед переваг платформи у міністерстві відмітили:

Безкоштовне навчання: доступ до навчальних матеріалів від Google українською та англійською мовами.

Гнучкі можливості для розвитку: курси можна проходити у зручний для кожного час, відповідно до індивідуального графіка.

Інтерактивні формати навчання: студійні відеолекції, інструкції, воркбуки та платформи для самонавчання.

“Штучний інтелект поступово стає важливою частиною нашого повсякденного життя і відкриває нові можливості для розвитку економіки та створення нових робочих місць”, – сказала Тетяна Лукинюк, директорка Google в Україні.