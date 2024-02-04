Google представив новий сервіс зі штучним інтелектом

Американська компанія Google презентувала новий інструмент для перетворення тексту в зображення ImageFX на основі штучного інтелекту.

Про це йдеться у блозі компанії.

«Ми представляємо ImageFX: новий інструмент для створення зображень на базі Imagen 2, останньої моделі DeepMind від Google для перетворення тексту в зображення, забезпечуючи зображення найвищої якості», – заявили у Google.

ImageFX пропонує користувачам потужний інтерфейс «для швидкого та безпечного створення зображень».

«ImageFX — це новий інструмент, який дозволяє створювати зображення за допомогою простого введення тексту», – пояснили у компанії.

Приклади зображень, створених за допомогою ImageFX / Фото Google

Також у Google оголосили про оновлення ШІ-інструменту MusicFX, який був випущений минулого року.

«Завдяки MusicFX, нашому генеративному експерименту на основі штучного інтелекту з перетворення тексту в музику, люди тепер можуть створювати мелодії тривалістю до 70 секунд, а також завантажувати чи ділитися своїми творами зі своїми друзями», – зазначили у компанії.

Усі ці ШІ-інструменти вже доступні в Сполучених Штатах, Новій Зеландії, Кенії та Австралії.