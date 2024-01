Google інтегрує у браузер Chrome три нові функції з ШІ

Компанія Google запровадить низку функцій на основі штучного інтелекту для останньої версії Chrome M121. Це має зробити інтерфейс браузера більш зручним.

Про це повідомляє Engadget з посиланням на заяву компанії.

Одним із нововведень є функція Tab Organizer. Вона автоматично класифікуватиме вкладки за схожими темами в групи, такі як онлайн-покупки або новини.

Наступним нововведенням стане функція Help Me Write. Вона запропонує користувачам допомогу ШІ у створенні текстів. Для цього буде потрібно натиснути правою кнопкою миші на будь-якому текстовому полі і вибрати цю функцію. Потім ШІ запитає, що саме користувач хоче написати, і створить чернетку. Help Me Write зможе закінчувати речення або пропонуватиме варіанти продовження тексту.

Також ШІ додали до функції Chrome Theme Store. Тепер користувачі можуть вибрати зображення, стиль і колірну гамму, на основі яких ШІ створить унікальну тему для браузера Chrome.

Щоб увімкнути ці нові функції, потрібно натиснути на опцію “Експериментальний ШІ” на сторінці налаштувань в спадному меню з трьома крапками.