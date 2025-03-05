Економіка

Американський суд відхилив клопотання Ілона Маска про блокування комерціалізації OpenAI
5 Березня 2025 08:05
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Американський мільярдер Ілон Маск / Фото: REUTERS
Американський мільярдер Ілон Маск / Фото: REUTERS

Суд США відхилив клопотання Ілона Маска про винесення попередньої судової заборони, яка мала б зупинити процес комерціалізації OpenAI.

Як повідомляє Reuters, окружний суддя США Івонн Гонсалес Роджерс в Окленді, Каліфорнія, заявила, що готова прискорити розгляд справи по суті та запланувати судовий процес на пізніше цього року.

Маск подав позов проти OpenAI та її керівника Сема Альтмана, звинувативши компанію у відході від початкових принципів. За його словами, OpenAI спочатку створювалася як неприбуткова організація, яка мала розвивати штучний інтелект на благо людства, а зараз компанія орієнтується на отримання прибутку.

Водночас в OpenAI стверджують, що перехід до комерційної моделі необхідний для залучення інвестицій, які дозволять розробляти передові моделі штучного інтелекту.


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