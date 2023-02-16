Техно

Google докладно описав свою роль у захисті України від кібератак

16 Лютого 2023 13:27
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Google

Компанія Google опублікувала звіт, в якому докладно описано її зусилля щодо захисту України від російських кібератак.

Як пише Washington Times, технологічний гігант заявив, що український уряд стикається з майже постійними цифровими атаками з боку Росії, у тому числі її військової розвідки.

Google зазначає, що спостерігає зростання інтенсивності та частоти російських кібероперацій, спрямованих на максимальний доступ до мереж жертв та крадіжку конфіденційної інформації. Компанія заявила, що вона працювала над тим, щоб перешкодити зловмисникам, і повідомляла користувачів таких продуктів як Gmail, коли вони ставали об’єктами атак.

У звіті йдеться, що Google спостерігає кіберзловмисників на цифровому полі бою в Україні, про яких попереджало Агентство національної безпеки, оцінивши, що угруповання Conti ransomware провело сотні атак на американські та міжнародні організації. Conti розділилася під час вторгнення Росії до України та деякі її колишні члени перепрофілювали свої методи для атак на Україну під прапором UAC-0098.


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