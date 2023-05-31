Gazeta Wyborcza: Біженка з України здавала педофілам “в оренду” своїх дітей

У Познані затримано 52-річну українську біженку, яка продавала дітей педофілам для згвалтувань, пише Gazeta Wyborcza.

Світлана П. приїхала до Польщі із Синельникового Дніпропетровської області.

Своїх дітей вона не має, але вже 20 років жінка займається вихованням прийомних, пише видання.

12 березня 2022 року вона перетнула польський кордон із десятьма дітьми віком від 4 до 16 років.

Польські волонтери запідозрили, що з родиною щось не так, коли відвідали жінку та виявили, що діти голодні та налякані.

Вони організували для дітей нічний кінопоказ, що створило формальний привід для ізоляції жінки від прийомних дітей. У ході бесіди діти зізналися, що їхня прийомна мати била їх і всіляко знущалася.

Зокрема, деяким дітям опікунша вибила зуби, інших змушувала їсти екскременти, била по статевих органах.

Зранку її заарештували.

Жінці пред’явлено десять звинувачень – по одному на кожну дитину.

На етапі слідства з’ясувалося, що вона в Україні та Польщі продавала дітей педофілам, які також знущалися з них. У цей час їхня прийомна мати стояла поряд і оцінювала годинником на телефоні, чи не пройшли відведені для клієнта 20 хвилин.

Сама жінка свою провину заперечує та заявляє, що діти брешуть. Прокуратура вважає, що вона – осудна.