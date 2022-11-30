Ф’юрі знайшов привід не битися з Усиком

Боксер Тайсон Ф’юрі заявив, що взагалі не хоче битися з Олександром Усиком за всі пояси, тому що незадоволений організацією IBF, чий титул знаходиться в руках українця, пише Sport.ua.

У 2016 році IBF позбавила Ф’юрі титулу, який він виграв у Володимира Кличка, оскільки Тайсон не захотів проводити обов’язковий захист. З того часу боксер ображений на організацію.

«Я взагалі не збираюся битися за чортів титул від IBF. Отже, бою за всі пояси не буде, я не хочу брати участь у поєдинку з поясом IBF. Нехай не сподіваються, що я одягну на себе їхній безглуздий пояс».

«І платити гроші за бій я цієї організації не буду», — заявив Ф’юрі.

Поєдинок за всі титули може пройти у лютому чи березні 2023 року.