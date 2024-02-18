Спорт

Ф’юрі відновив підготовку до поєдинку з Усиком

18 Лютого 2024 15:13
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бокс
Тайсон Ф'юрі та Маурісіо Сулейман / Фото BoxingScene Staff

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі відновив підготовку до поєдинку з володарем титулів WBA, WBO та IBF Олександром Усиком, про це повідомив президент Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейман.

“Це бокс. Травми та перенесення поєдинків трапляються. Тепер я впевнений, що це буде ще серйозніша битва. Обом хлопцям довелося пережити велике розчарування. Скільки жертв, скільки терпіння, скільки вкладено праці, а потім одне розсічення і все відкладається.

Але Ф’юрі знову у спортзалі. Я розмовляв із Тайсоном кілька днів тому. З ним все гаразд. Він готовий продовжувати працювати”, – наводить слова Сулеймана Boxing Scene.

Нагадаємо, бій Усика та Ф’юрі за звання абсолютного чемпіона світу мав пройти 17 лютого в Саудівській Аравії, проте британський боксер отримав розтин над правим оком під час спарингу в тренувальному таборі.

У результаті було ухвалено рішення про перенесення вечора боксу на 18 травня. Місцем проведення залишиться столиця Саудівської Аравії Ер-Ріяд.


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