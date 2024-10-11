Спорт

Футбол Україна – Грузія: коли та де дивитися

11 Жовтня 2024 14:42
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збірна, футбол
Збірна України з футболу / Фото: Дан Балашов, УАФ

Сьогодні, 11 жовтня, в місті Познань (Польща) на стадіоні Enea Arena відбудеться матч 3-го туру Ліги Націй 2024/2025 у групі B1 між збірними України та Грузії. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом.

Останній раз ці команди зустрічалися влітку 2015 року, коли Україна перемогла Грузію з рахунком 2:1 у товариському матчі. Перед цим була нічия 1:1 у рамках відбіркових матчів на Євро.

Ось заявка збірної України на сьогоднішній матч:

  1. Георгій Бущан,
  2. Юхим Конопля,
  3. Богдан Михайліченко,
  4. Максим Таловєров,
  5. Валерій Бондар,
  6. Іван Калюжний,
  7. Михайло Мудрик,
  8. Георгій Судаков,
  9. Роман Яремчук,
  10. Микола Шапаренко,
  11. Артем Довбик,
  12. Анатолій Трубін,
  13. Ілля Забарний,
  14. Віталій Буяльський,
  15. Олександр Сваток,
  16. Олександр Назаренко,
  17. Владислав Ванат,
  18. Олександр Тимчик,
  19. Олексій Гуцуляк,
  20. Олександр Зубков,
  21. Дмитро Криськів,
  22. Микола Матвієнко,
  23. Дмитро Різник.

До складу не увійшли Тарас Степаненко та Владислав Кабаєв, хоча вони перебувають у Познані разом із командою.

Пряму трансляцію матчу в Україні можна буде переглянути на телеканалі “Суспільне Спорт”, а також на каналі “Megogo Футбол” у пакеті “Максимальний” відеосервісу MEGOGO.


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