Футбол Україна – Грузія: коли та де дивитися

Сьогодні, 11 жовтня, в місті Познань (Польща) на стадіоні Enea Arena відбудеться матч 3-го туру Ліги Націй 2024/2025 у групі B1 між збірними України та Грузії. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом.
Останній раз ці команди зустрічалися влітку 2015 року, коли Україна перемогла Грузію з рахунком 2:1 у товариському матчі. Перед цим була нічия 1:1 у рамках відбіркових матчів на Євро.
Ось заявка збірної України на сьогоднішній матч:
- Георгій Бущан,
- Юхим Конопля,
- Богдан Михайліченко,
- Максим Таловєров,
- Валерій Бондар,
- Іван Калюжний,
- Михайло Мудрик,
- Георгій Судаков,
- Роман Яремчук,
- Микола Шапаренко,
- Артем Довбик,
- Анатолій Трубін,
- Ілля Забарний,
- Віталій Буяльський,
- Олександр Сваток,
- Олександр Назаренко,
- Владислав Ванат,
- Олександр Тимчик,
- Олексій Гуцуляк,
- Олександр Зубков,
- Дмитро Криськів,
- Микола Матвієнко,
- Дмитро Різник.
До складу не увійшли Тарас Степаненко та Владислав Кабаєв, хоча вони перебувають у Познані разом із командою.
Пряму трансляцію матчу в Україні можна буде переглянути на телеканалі “Суспільне Спорт”, а також на каналі “Megogo Футбол” у пакеті “Максимальний” відеосервісу MEGOGO.