FT: Зеленський консолідує підтримку Європи після заяв Трампа про “обмін територіями”

Президент України Володимир Зеленський намагається заручитися підтримкою європейських лідерів, аби не допустити жодних поступок Росії щодо українських територій після того, як Дональд Трамп заявив, що мирна угода може передбачати «певний обмін територіями».

Як повідомляє Financial Times з посиланням на людей, наближених до українського президента, Зеленського занепокоїло рішення Трампа провести особисту зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним в Алясці наступного тижня — без участі України.

Реклама

Перспектива того, що Трамп і Путін можуть обговорювати війну за зачиненими дверима без української присутності, викликала серйозні побоювання у Києві, що майбутнє України може вирішуватися без її участі.

За словами високопоставлених українських чиновників, у суботу Зеленський працював над формуванням єдиної позиції з європейськими лідерами, щоб зміцнити міжнародну протидію будь-яким «таємним домовленостям», які б загрожували територіальній цілісності України.

Паралельно готуються переговори представників США, Європи та України, які відбудуться у Великій Британії. Українську делегацію очолять керівник ОП Андрій Єрмак та секретар РНБО Рустем Умєров. Від США на зустріч прибуде віцепрезидент Джей Ді Ванс.

В Україні особливо занепокоєні, що Трамп може прагнути швидкого завершення війни, запропонувавши Путіну територіальні поступки, фактично визнавши незаконну анексію Криму та окупацію значних частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Українські посадовці наголошують: президент США не має юридичних чи політичних повноважень наказати Україні віддати території. «Ніхто тут, в Україні, не має законних способів відмовитися від своїх земель», — зазначив один із чиновників.

У зверненні до нації Зеленський відкинув пропозицію Трампа щодо «обміну територіями», наголосивши: «Ми не подаруємо свою землю окупанту. Відповідь на українське територіальне питання вже є в Конституції України. Від цього ніхто не відступить — і ніхто не зможе».

Напередодні саміту Зеленський провів переговори з низкою європейських лідерів. Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент України погодилися, що потрібно «продовжувати тиск на Путіна, щоб припинити його незаконну війну».

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен і Зеленський констатували, що позиція РФ не змінилася: Росія відмовляється зупинити бойові дії та просуває ідею «обміну» українських територій, що лише створить вигідні умови для відновлення війни у майбутньому.

Джерела FT повідомляють, що Росія пропонує «заморозити» лінію фронту на південному сході України, якщо Київ відмовиться від частини контрольованих ним територій Донецької та Луганської областей. Москва також претендує на всю Херсонську та Запорізьку області, хоча їхні обласні центри залишаються під українським контролем.

Балтійські держави виступили проти будь-яких домовленостей, що передбачають поступки Путіну. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив: «Якщо кордони можна змінювати силою, жоден не буде у безпеці».

Латвійська міністерка закордонних справ Байба Бразе підкреслила: «Мир має бути справедливим, тривалим і гідним, із збереженням суверенітету та територіальної цілісності України».

Аналітики попереджають: передача територій без реальних гарантій дозволить Росії отримати укріплені лінії оборони без жодних витрат і відновити наступ у будь-який момент.