Політика

FT: Західні партнери втрачають довіру до українського уряду через незрозумілі кадрові рішення
10 Червня 2024 19:18
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кабмін, кадри
Прапор України на фоні будівля Кабміну / Фото: УНІАН

Шість українських і західних чиновників заявили Financial Times, що низка звільнень в уряді під керівництвом Володимира Зеленського в останні місяці викликали напруженість у відносинах між Києвом і західними партнерами.

Звільнення глави Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма викликало негативну реакцію у західних ЗМІ, які приводять коментарі з цього приводу західних чиновників, що демонструють нерозуміння кадрової політики в Україні. 

Видання зазначає, що усі зазначені співрозмовники повідомили, що попереджали Зеленського та його уряд про те, що вони вважають “деструктивними та незрозумілими кроками”.

“США та інші західні партнери хочуть мати нормальні, передбачувані відносини зі своїми українськими колегами. Зараз вони втрачають довіру до українського уряду через кадрові рішення, які вони не розуміють”, – сказав на умовах анонімності один із зацікавлених українських урядовців.

FT зазначає, що за два тижні до своєї відставки Найєм зібрав два десятки представників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та інших західних агентств, щоб повідомити їм, що він очікує звільнення, а також про початок перевірки роботи Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, яким керував до звільнення Олександр Кубраков. 


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