Техно

FT: Twitter переглядає політику “вічного блокування” користувачів

12 Жовтня 2022 11:45
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Twitter

Twitter вивчає, чи існують інші інструменти модерації контенту, які могли б замінити заборону – найсуворіше покарання за порушення правил, повідомила газета Financial Times з посиланням на кілька джерел, знайомих із ситуацією.

Це відбувається “відповідно до бачення Ілона Маска щодо платформи соціальних мереж”.

Маск раніше обіцяв розблокувати у Twitter колишнього президента США Дональда Трампа.

Однак у матеріалі Financial Times йдеться, що будь-яка зміна політики навряд чи прокладе шлях до повернення Трампа на платформу, оскільки Twitter не розглядає можливості скасування заборон, введених за порушення його політики проти підбурювання до насильства.


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