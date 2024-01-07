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FT: Теорії змови, репресії та підлабузництво визначають путінську Росію

7 Січня 2024 09:27
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Президентські вибори в Росії, які відбудуться у березні, зовсім не будуть виборами, пише The Financial Times. Кожен росіянин знає, що переможе Володимир Путін. “Цей ритуал виявить чотири особливості політичної системи РФ – підлабузництво, репресії, вульгарність і теорії змови”, – зазначає британське видання.

Мета виборів не просто продемонструвати, що Путін повністю контролює ситуацію, а також «узаконити» напад на Україну. Примушуючи росіян брати участь у голосуванні, результат якого вирішено наперед, влада хоче показати, що спирається на мовчазну згоду або, краще сказати, активну підтримку народу.

Як і за радянських часів, ця підтримка часто набуває форми надмірних лестощів лідерові. Коли Путін оголосив про своє переобрання в грудні спікер Держдуми В’ячеслав Володін із розчуленням сказав: «Володимир Путін має такі унікальні якості, як людяність, чесність, доброта і, звичайно ж, продуктивність».

Разом із підлабузництвом приходять репресії. Найвідомішим прикладом є Олексій Навальний, ув’язнений засновник Фонду боротьби з корупцією, який наприкінці минулого року на кілька тижнів зник з поля зору громадськості, а потім знову з’явився в колонії за Полярним колом.

86-річного священика Віктора Пивоварова звинуватили у дискредитації Збройних сил РФ.

Олександру Скочиленко, петербурзьку художницю, ув’язнили на 7 років за антивоєнну акцію.

Третьою особливістю російської політичної культури при Путіні стало використання в офіційних колах дворової лексики. У царській Росії і протягом більшої частини радянського періоду цензура і суворі звичаї були загальноприйняті принаймні зовні, хоча Сталін, на деяких прочитаних книгах писав такі слова, як «ублюдки», «подонки» та «відваліть».

Путін задав новий тон у 1999 році, незадовго до свого вступу на посаду президента. Він поклявся знищити чеченських сепаратистів: «Ми переслідуватимемо терористів скрізь. В аеропорту – в аеропорту. Значить, ви вже вибачте мені, в туалеті спіймаємо, ми і в сортирі їх замочимо, зрештою».

2020 року Марія Захарова, офіційний представник російського МЗС, пішла ще далі, розмістивши у Facebook фотографію президента Сербії Олександра Вучича в Білому домі, а під нею — зображення ніг актриси Шерон Стоун із фільму «Основний інстинкт». Щирість наступних вибачень залишається невизначеною.

Зрештою, путінська Росія сповнена теорій змови, деякі з яких укоренилися в народній культурі, інші пропагуються владою. Одна з найдивніших була озвучена минулого року секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим. Він стверджував, що США добиваються поразки Росії в Україні, тому що американці побоюються виверження Єллоустонського супервулкану у Вайомінгу і хочуть переселитися до Східної Європи та Сибіру.

Інша теорія змови пов’язана із «золотим мільярдом» — ідеєю про те, що західні еліти хочуть захопити контроль над світовими ресурсами, зокрема й російськими. Ця теорія виникла незадовго до розпаду Радянського Союзу в 1991 році, і сам Путін неодноразово посилався на неї в публічних виступах.

Але загальним для всіх подібних концепцій є твердження, що Захід прагне розвалити Росію як країну.


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