FT: Росія знеструмила, позбавила опалення й води замерзаючу столицю України

Росія вночі завдала по Києву чергового масованого ракетно-дронового удару, внаслідок чого значна частина української столиці залишилася без електроенергії, води та опалення. Це ще більше загострило кризу на тлі найсуворішої зими за весь час повномасштабної війни, пише Financial Times.

Президент Володимир Зеленський у вівторок заявив, що російські удари «включали значну кількість балістичних і крилатих ракет», а також «понад 300 ударних дронів».

За словами українських посадовців у Києві, Росія взимку посилила повітряні атаки на Україну та її критичну інфраструктуру, намагаючись поставити країну на коліна в умовах сильних морозів, які охопили виснажену війною державу.

Атака відбулася через кілька годин після того, як Кремль повідомив, що президент США Дональд Трамп запросив Володимира Путіна увійти до так званої «Ради миру», створеної для посередництва у врегулюванні конфлікту в Газі та інших геополітичних осередках напруги, потенційно включно з Україною.

За словами двох осіб, обізнаних із ситуацією, Трамп також надіслав запрошення Зеленському приєднатися до Ради миру. Водночас одна з цих осіб зазначила, що український лідер ставиться до цього з певною обережністю, зважаючи на те, що серед запрошених є Путін та інші глави держав, які підтримували війну Росії проти України.

Перед тим як ухвалити рішення, Зеленський хоче краще зрозуміти, як саме працюватиме ця рада, а також чи має Трамп намір зробити її незалежним органом або ж вона має замінити іншу раду, яку нині обговорюють американські та українські перемовники в межах мирного плану щодо завершення війни Росії проти України.

Минулого тижня високопосадовець в Україні повідомив Financial Times, що чинний проєкт 20-пунктного мирного плану США та України «передбачає, що його реалізацію контролюватиме та гарантуватиме Рада миру під головуванням президента Трампа».

За словами цього посадовця, планом передбачено, що до ради, створеної спеціально для врегулювання війни між Росією та Україною, входитимуть Україна, Європа, НАТО, Росія та США. Водночас, за його словами, адміністрація Трампа не уточнила, чи йдеться про окремий орган.

За інформацією Офісу президента, Зеленський поки не вирішив, чи братиме участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Один із високопосадовців, наближених до президента, зазначив, що наразі він залишатиметься в Києві, щоб координувати екстрене реагування на російську атаку.

Очікувалося, що український президент зустрінеться з Трампом та європейськими лідерами на швейцарському курорті, а також, імовірно, підпише ключовий документ щодо економічного процвітання України, узгоджений зі США. Наразі незрозуміло, чи відбудеться це, зазначив посадовець.

Київ ще не встиг оговтатися від попередніх атак, коли у вівторок рано-вранці російські ракети й дрони знову вразили об’єкти критичної інфраструктури. За словами мера Віталія Кличка, внаслідок цього було відключено опалення в 5 635 багатоповерхових будинках. Майже 80% із них — це будинки, де теплопостачання вже відновили після атаки 9 січня.

Зранку у вівторок значна частина лівобережної частини столиці за Дніпром залишалася без водопостачання та електрики, повідомив Кличко. Також без світла, тепла й води залишалися кілька районів у центральній частині Києва.

Державна енергетична компанія «Укренерго» повідомила, що в низці регіонів України запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Зеленський заявив, що Росія також атакувала Вінницьку, Дніпропетровську, Одеську, Запорізьку, Полтавську та Сумську області.

Вранці у вівторок комунальні підприємства, державні енергетичні та рятувальні служби кинули всі сили на відновлення тепла, води та електроенергії для мешканців, тоді як температура повітря трималася на рівні близько мінус 14 градусів за Цельсієм.

Зеленський додав, що українські сили протиповітряної оборони, які гостро відчувають дефіцит боєприпасів через затримки з боку США, перехопили «значну кількість цілей». Водночас кореспондент Financial Times чув уночі в центрі Києва численні вибухи, від яких здригалися стіни будинків.

«За день до цього удару ми нарешті отримали необхідні ракети, і це суттєво допомогло», — сказав Зеленський, додавши, що додаткові ракети-перехоплювачі «критично необхідні».

У своєму вечірньому зверненні в понеділок, за кілька годин до нових ударів, Зеленський попереджав, що Росія готує чергове бомбардування.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у вівторок вранці назвав останню атаку «варварською» та заявив, що вона має стати «тривожним сигналом для світових лідерів, які зібралися в Давосі».

«Підтримка українського народу є нагальною; не буде миру в Європі без сталого миру для України; мир можливий лише через силу», — наголосив він.

Сибіга закликав до «термінової додаткової енергетичної допомоги, посилення ППО та постачання перехоплювачів, а також до посилення санкційного тиску на Москву».

«Стійкість українського народу не може бути виправданням для продовження цієї війни», — додав він.