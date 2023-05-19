FT: Пов’язана з ”Вагнером” компанія купує каски в Китаї

Підставна компанія ПВК “Вагнера” придбала десятки тисяч захисних касок з Китаю наприкінці минулого року, у той самий час, коли керівник угруповання Євген Пригожин збирав величезну армію в’язнів для нападу на Україну.

Financial Times виявила, що організації, які використовувався воєначальником для оснащення своїх операцій в Африці, продовжували вільно експортувати та імпортувати товари на міжнародні ринки, незважаючи на шквал західних санкцій, спрямованих на те, щоб зупинити приватну армію, визначену «транснаціональною злочинною організацією».

“Пов’язана з Вагнером російська компанія під назвою Broker Expert купила 20 000 полімерних шоломів у невеликої китайської компанії Hangzhou Shinerain Import And Export Co у листопаді та грудні минулого року, згідно з митними деклараціями. Китайська група стверджувала, що вони призначені для «ігор»”, – пише FT.

Купівля шоломів, розділена на чотири партії із заявленою вартістю трохи більше ніж 2 мільйони доларів, відбулася в той момент, коли Пригожин вербував десятки тисяч російських засуджених для відправки на передову в Україні .

З тих пір велика кількість цих військ Вагнера загинула в жорстокій війні на виснаження, щоб захопити контроль над містом Бахмут, причому за останніми оцінками США з грудня в Україні було вбито понад 20 000 російських бійців .

FT також виявило, що Broker Expert продовжував доставляти товари для операцій “Вагнера” в Африці через порт Дуала в Камеруні під час вторгнення. Це підкреслює очевидну неспроможність західних санкцій, які включають такі заходи, як заморожування активів і обмеження доступу до коштів, перешкодити спроможності групи найманців фінансувати себе за рахунок операцій Пригожина з використанням природних ресурсів за кордоном.

«Те, що Пригожин все ще може залучати озброєних підрядників в Україні та принаймні трьох африканських країнах, купувати обладнання в Китаї та займатися контрабандою ресурсів, свідчить про те, наскільки стійкою є мережа, яку він створив», — сказав Марсель Пліхта, науковий співробітник Центру глобального права. та управління в університеті Сент-Ендрюс.

Згідно зі сторінкою Alibaba, китайський постачальник Broker Expert, Hangzhou Shinerain, розташований у східній провінції Чжецзян і має від п’яти до 15 співробітників. Зазвичай він продає жіночий одяг, тобто відправлення захисних головних уборів до Росії, здається, не є частиною його звичайної діяльності.

«Ми приватна компанія і не втручаємося в національні чи військові питання, дотримуємося закону. Ми виготовили шоломи для ігрового використання», — заявили в компанії. У російській імпортній декларації на шоломи зазначено, що вони «не для військового використання».

Китайська група заявила, що не знала ні Пригожина, ні ПВК “Вагнер”, нічого про зв’язки Broker Expert з Вагнером. «Ми просто виконуємо накази, які отримуємо, і дотримуємося закону, ми не будемо відправляти нічого незаконного». Китайці відмовились пояснити, що означає «використання в іграх», або надіслати фотографії шоломів журналістам FT.

Велика закупівля Broker Expert з Китаю під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала першим заявленим імпортом в країну з 2017 року, згідно з комерційно доступними митними даними.

Протягом останніх чотирьох років компанія Broker Expert, яка не потрапила під санкції жодного західного уряду, регулярно доставляла обладнання з Росії компаніям у Судані та ЦАР, на які США наклали санкції за те, що вони були прикриттям діяльності найманців “Вагнера”.