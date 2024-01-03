FT: Китай у рази збільшив постачання верстатів для військової промисловості Росії

Починаючи з лютого 2022 року, Китай значно збільшив постачання в Росію передових верстатів з комп’ютерним керуванням, необхідних для точної обробки металу і критично важливих для російської військової промисловості, пише Financial Times.

За даними газети, якщо у лютому 2022 року на Китай припадало 12% російського імпорту таких верстатів ($6,5 млн), то у липні 2023 року – вже 57% ($68 млн).

Росія також імпортує значні обсяги інструментів з ЧПУ (числовим програмним управлінням), вироблені на Тайвані та в Південній Кореї.

Постачання верстатів потенційно ставить під загрозу китайські компанії, але їх це не відлякує.

FT пише, що окремі постачальники, наприклад, Wuhan Huazhong Numerical Control тісно пов’язані з Народно-визвольною армією Китаю.

На думку директора Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії і Євразії Олександра Габуєва, попередні санкції США та експортні обмеження щодо китайських військових підрядників призвели до того, що багато китайських компаній уже просто ігнорують потенційні ризики американських санкцій.

Такі компанії очікують, що рано чи пізно усі, хто пов’язаний із Народно-визвольною армією Китаю, потраплять під санкціями. Вони вважають, що можна або намагатися залишатись на ринку, уникаючи поглиблення військових зв’язків і все одно потрапити під санкції, або просто продовжити роботу.