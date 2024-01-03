Політика

FT: Китай у рази збільшив постачання верстатів для військової промисловості Росії

3 Січня 2024 17:33
читать на русском →
росія, китай

Починаючи з лютого 2022 року, Китай значно збільшив постачання в Росію передових верстатів з комп’ютерним керуванням, необхідних для точної обробки металу і критично важливих для російської військової промисловості, пише Financial Times.

За даними газети, якщо у лютому 2022 року на Китай припадало 12% російського імпорту таких верстатів ($6,5 млн), то у липні 2023 року – вже 57% ($68 млн).

Росія також імпортує значні обсяги інструментів з ЧПУ (числовим програмним управлінням), вироблені на Тайвані та в Південній Кореї.

Постачання верстатів потенційно ставить під загрозу китайські компанії, але їх це не відлякує.

FT пише, що окремі постачальники, наприклад, Wuhan Huazhong Numerical Control тісно пов’язані з Народно-визвольною армією Китаю.

На думку директора Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії і Євразії Олександра Габуєва, попередні санкції США та експортні обмеження щодо китайських військових підрядників призвели до того, що багато китайських компаній уже просто ігнорують потенційні ризики американських санкцій.

Такі компанії очікують, що рано чи пізно усі, хто пов’язаний із Народно-визвольною армією Китаю, потраплять під санкціями. Вони вважають, що можна або намагатися залишатись на ринку, уникаючи поглиблення військових зв’язків і все одно потрапити під санкції, або просто продовжити роботу.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
3 Січня 2024 18:14

З російського полону повернули понад 200 наших воїнів і цивільних
3 Січня 2024 19:27

Сили оборони відбили 28 атак окупантів під Авдіївкою, – Генштаб
3 Січня 2024 18:51

Рада Україна-НАТО проведе надзвичайне засідання у відповідь на обстріли Росії
3 Січня 2024 17:33

FT: Китай у рази збільшив постачання верстатів для військової промисловості Росії
3 Січня 2024 16:15

Мінімальна зарплата і пенсія з 1 січня зросли — Шмигаль
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрий САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
Ігор ЧЕРНЯК

Суспільству потрібна справедливість
Леонід МАСЛОВ

Трохи про вбивство Зеленського
Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
усі думки