FT: Глава OpenAI жертвує $1 млн у фонд інавгурації Трампа

Головний виконавчий директор OpenAI Сем Альтман пожертвує $1 млн зі своїх особистих коштів в інавгураційний фонд Дональда Трампа, пише Financial Times.

Цей крок стався всього за кілька днів після того, як Amazon і Meta, що володіє Facebook, Instagram і WhatsApp, оголосили про свої власні пожертвування в розмірі $1 млн у фонд Трампа. Perplexity, пошукова система на основі штучного інтелекту, також підтвердила, що пожертвувала $1 млн у фонд у п’ятницю, про що повідомило агентство Bloomberg.

Технологічні компанії поспішили привітати Трампа після його перемоги на виборах у листопаді, прагнучи налагодити відносини з республіканцем до того, як він вступить на посаду наступного року.

Посилення обіймів між Трампом і технологічними інвесторами та керівниками на Західному узбережжі цього року контрастує з більш прохолодним прийомом, який він отримав, коли вперше переміг на виборах у 2016 році.

Кілька видатних діячів, таких як співзасновник PayPal і Palantir Пітер Тіль, тоді підтримали Трампа, але Кремнієва долина, яка вважається оплотом демократів, в основному уникала його. Сам Альтман відреагував на першу перемогу Трампа на виборах, написавши у Twitter: «Мені здається, що це найгірше, що трапилося в моєму житті». Про пожертвування Альтмана до фонду вперше повідомила телекомпанія Fox News.

Однак за останній рік Трамп встановив тісніші стосунки з технологічною спільнотою, відвідуючи Сан-Франциско для збору коштів і виступаючи на популярних подкастах, включно з шоу Джо Рогана і All-In, який ведуть чотири інвестори Кремнієвої долини.

Трамп залучив Елона Маска як одного зі своїх найближчих радників і важливу сполучну ланку між Вашингтоном і Сан-Франциско. Інші видатні діячі Кремнієвої долини були призначені на посади в адміністрації або як неофіційні радники.

Минулого тижня венчурного інвестора і ведучого All-In Девіда Сакса оголосили радником Трампа в галузі штучного інтелекту і криптовалют, а інвестора Марка Андреєссена використовували як радника з призначень у нещодавно сформований «департамент ефективності уряду», який спільно очолюватимуть Маск і підприємець Вівек Рамасвамі.

Відносини Альтмана з адміністрацією Трампа ускладнюються присутністю Маска, який позивається до OpenAI через її перехід у розряд комерційних суспільно-корисних корпорацій. Маск, колишній інвестор і співзасновник OpenAI, стверджує, що цей крок є спробою монополізувати ринок генеративного штучного інтелекту. Маск також запустив свій власний ШІ-стартап, xAI.

Цього тижня фінансовий директор OpenAI Сара Фрайар в інтерв’ю агентству Reuters заявила, що довіряє Маску в тому, що він «як конкурент ставитиме на перше місце національні інтереси і конкуруватиме належним чином».

У п’ятницю OpenAI заявила у своєму блозі, що Маск у 2017 році, коли він ще був співголовою OpenAI, запропонував і підтримав створення комерційного компонента з ним на чолі.

«Коли він не отримав контрольний пакет акцій і повний контроль, він пішов і сказав, що ми зазнаємо невдачі». Тепер, коли OpenAI є провідною дослідницькою лабораторією в галузі ШІ, а Елон керує компанією-конкурентом, він просить суд перешкодити нам ефективно виконувати нашу місію», – ідеться в повідомленні OpenAI.