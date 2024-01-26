FT: Допомога Україні від США “висить на волосині”

Допомога Україні від США «висить на волосині», оскільки республіканці піддаються впливу експрезидента Дональда Трампа, який вимагає, аби партія відхилила компромісну угоду щодо імміграції у Конгресі, йдеться у матеріалі Financial Times.

Зазначається, що протягом декількох тижнів учасники переговорів у Сенаті США намагалися укласти двопартійну угоду про посилення заходів на південному кордоні з Мексикою, яких вимагали республіканці в обмін на підтримку більшої допомоги Україні у сфері безпеки.

Однак Трамп, який хоче зробити імміграцію центральною темою своїх нападок на президента Джо Байдена під час виборів у листопаді 2024 року, виступив проти компромісної угоди.

FT зазначає, що перемога Трампа на республіканських праймеріз цього року посилила його вплив на партію, що ускладнює для законодавців прийняття компромісу.

«Нам потрібен сильний, потужний і, по суті, „Досконалий“ кордон, і якщо ми цього не отримаємо, нам краще не укладати угоду, навіть якщо це змусить нашу країну тимчасово „закритися“ на деякий час», — написав Трамп.

Колишній старший помічник демократів у Сенаті Джим Менлі заявив, що навряд чи будь-яка допомога буде надана найближчим часом через хаос всередині Республіканської партії.

У середу, 24 січня, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл, який раніше був прихильником допомоги Україні, заявив на закритому засіданні законодавців, що «політика змінилася» навколо угоди щодо кордону і збільшення фінансування для Києва.

Тоді він назвав Трампа «номінантом» і сказав, що республіканці не хотіли б нашкодити йому.

Колишній керівник апарату Макконнелла Браян Макгуайр заявив, що імміграція може бути найбільш складним питанням у Конгресі, тому об’єднання його з чимось, чого відчайдушно прагнуть демократи, має великий сенс.

Він також зазначив, що у разі, якщо переговори щодо кордону в Конгресі проваляться, може бути зроблена остання спроба включити допомогу Україні в законодавство, аби зберегти фінансування уряду з дедлайнами в березні та вересні.

«Законодавчий шлях, безумовно, туманний, але я б ніколи не сказав „ніколи“, враховуючи ставки в обох питаннях», — сказав Макгуайр.

Кріс Мерфі, сенатор-демократ від Коннектикуту, і Джеймс Ленкфорд, сенатор-республіканець від Оклахоми, які ведуть переговори, не припиняють своїх зусиль. Сенатори продовжать працювати протягом вихідних, аби досягти потрібної згоди.

«Я сподіваюся, що одна людина не є настільки впливовою всередині Республіканської партії, щоб віддати Україну Володимиру Путіну», — сказав Мерфі.

У статті йдеться, що республіканці розглядають імміграцію як політичну зброю на тлі сплеску іммігрантів на кордоні з Мексикою, що викликало негативну реакцію в багатьох консервативних районах, а також у деяких містах і приміських районах, контрольованих демократами.

При цьому інші республіканці, які підтримують допомогу Україні, розгнівані.

«Я думаю, що кордон є дуже важливим питанням для Дональда Трампа. І той факт, що він повідомляє сенаторам-республіканцям і конгресменам, що він не хоче, щоб ми вирішували проблему кордону, тому що він хоче звинуватити в цьому Байдена, дійсно жахливий», — заявив у четвер Мітт Ромні, сенатор-республіканець від штату Юта.