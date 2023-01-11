FT: Британія планує надати Україні важкі танки

Уряд Великобританії вперше підтвердив щодо надання Україні танків, щоб допомогти країні захиститися від російського вторгнення.

Речник прем’єра повідомив журналістам, що Ріші Сунак, прем’єр-міністр, попросив міністра оборони Бена Уоллеса «працювати з партнерами» в найближчі тижні, щоб просунутися «далі та швидше з нашою підтримкою України, включаючи надання танків».

Якщо буде укладено угоду про постачання Україні танків Challenger 2 для британської армії, це буде перший випадок, коли західна країна надасть Україні сучасні важкі бойові танки, пише FT.

«Ми прискорюємо нашу підтримку України військовими технологіями наступного покоління, які допоможуть виграти цю війну», — сказав речник Даунінг-Стріт. «Очевидно, що бойові танки можуть надати українцям потужний потенціал».