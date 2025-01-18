Політика

FT: Анналена Бербок нападає на Шольца через блокування допомоги Україні
18 Січня 2025 13:41
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Анналена Бербок та Олаф Шольц / Фото Reuters
Анналена Бербок та Олаф Шольц / Фото Reuters

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розкритикувала канцлера Олафа Шольца за його блокування додаткової військової допомоги Україні, пише Financial Times. Вона звинуватила його в тому, що він ставить під загрозу мир у Європі, прагнучи «швидко завоювати кілька голосів» напередодні виборів у ФРН. Бербок, яка представляє партію «зелених» і активно підтримує Україну, висловила жаль з приводу відмови Шольца схвалити виділення додаткових 3 млрд євро на закупівлю зброї.

Шольц, зі свого боку, заявив, що схвалить додаткові кошти тільки за умови тимчасового призупинення «боргового гальма», що викликало критику всередині коаліції. Підтримка України стала важливим питанням у передвиборчій кампанії в Німеччині, де політичні партії сперечаються про те, як краще підтримати Київ в умовах російської агресії.

Канцлер Німеччини, прагнучи утримати електоральну підтримку, особливо серед скептично налаштованих до НАТО виборців, дотримується більш обережної позиції з приводу військової допомоги. Водночас його опоненти, такі як ХДС, висловлюють більш рішучу позицію в питанні підтримки України, що додає напруженості в передвиборчу політичну боротьбу.


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