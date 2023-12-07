ФСБ заявила про розкриття фактів підриву залізничних потягів на БАМі

ФСБ Росії заявила про розкриття підриву залізничних потягів у Північномуйському тунелі на Байкало-Амурській магістралі 29 і 30 листопада. Російські силовики повідомили, що підрив, за їхніми даними, скоїв громадянин Білорусі, який діяв в інтересах українських спецслужб, його затримали.
Про це повідомляє Суспільне.
Як заявили в ФСБ, підозрюваний “отримував вказівки від іншого громадянина Білорусії, який живе в Литві і діє під контролем українських спецслужб”.
За версією слідства, вибухові пристрої підривник забрав зі схованки, привіз їх у Бурятію і заклав на цистернах вантажних поїздів, повідомляє ФСБ.
“Товариш запропонував перевезти посилку за винагороду”, — розповів чоловік на відео, оприлюдненому силовиками.