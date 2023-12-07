Суспільство

ФСБ заявила про розкриття фактів підриву залізничних потягів на БАМі

7 Грудня 2023 14:30
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фсб

ФСБ Росії заявила про розкриття підриву залізничних потягів у Північномуйському тунелі на Байкало-Амурській магістралі 29 і 30 листопада. Російські силовики повідомили, що підрив, за їхніми даними, скоїв громадянин Білорусі, який діяв в інтересах українських спецслужб, його затримали.

Про це повідомляє Суспільне.

Як заявили в ФСБ, підозрюваний “отримував вказівки від іншого громадянина Білорусії, який живе в Литві і діє під контролем українських спецслужб”.

За версією слідства, вибухові пристрої підривник забрав зі схованки, привіз їх у Бурятію і заклав на цистернах вантажних поїздів, повідомляє ФСБ.

“Товариш запропонував перевезти посилку за винагороду”, — розповів чоловік на відео, оприлюдненому силовиками.


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