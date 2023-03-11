Суспільство

Фронт у Бахмуті проходить через центр міста, – розвідка Британії

11 Березня 2023 12:43
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розвідка британії, бахмут

За останні чотири дні сили групи Вагнера взяли під контроль більшу частину східної частини міста Бахмут на Донбасі. У центрі міста річка Бахмутка тепер позначає лінію фронту.

Про це йдеться в суботньому огляді розвідувальної спільноти міністерства оборони Великої Британії.

Українські сили утримують західну частину міста та зруйнували ключові мости через річку, яка проходить з півночі на південь через смугу відкритого ґрунту шириною 200-800 м між забудованими районами.

З українськими підрозділами, здатними вести вогонь із укріплених будівель на заході, ця територія стала зоною вбивств, що, ймовірно, ускладнило війська Вагнера, які намагалися продовжувати фронтальний наступ на захід.

Однак українські війська та їхні лінії постачання на заході залишаються вразливими до продовжуваних спроб Росії обійти захисників з півночі та півдня.


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