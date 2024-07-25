Економіка

Французький мільярдер купує lifecell
25 Липня 2024 19:40
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Магазин lifecell, намальований ШІ / Facebook

Антимонопольний комітет 25 липня опублікував документ, яким підтверджується погодження придбання французькою DVL Telecom українського мобільного оператора lifecell. Відповідне рішення публікується АМКУ.

Заявку на купівлю подано вже вдруге. Відповідна угода є за багато років найбільшою саме у галузі мобільного зв’язку та телекомунікацій.

DVL Telecom, яка є «дочкою» французької інвесткомпанії NJJ Capital, що належить мільярдеру Ксавʼє Ньєлю, планує об’єднати активи lifecell і «Датагруп-Воля» в єдину компанію, яка пропонуватиме потрійний пакет послуг (мобільний зв’язок, фіксований зв’язок та інтернет).

Михайло Шелемба, CEO «Датагруп-Воля», очолить об’єднану платформу. П’єр Данон, голова наглядової ради «Датагруп-Воля», залишиться на цій посаді в об’єднаній структурі.

Раніше Антимонопольний комітет дозволив NJJ придбати контроль над «Датагруп-Воля».

«Датагруп», «Воля» та lifecell після об’єднання отримають $435 млн для підтримки розвитку. Інвестиції нададуть Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Міжнародна фінансова корпорація (IFC).

Угода з купівлі «Датагруп-Volia» і lifecell принесе $1,5 млрд інвестицій в країну.


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