Французький мільярдер купує lifecell

Антимонопольний комітет 25 липня опублікував документ, яким підтверджується погодження придбання французькою DVL Telecom українського мобільного оператора lifecell. Відповідне рішення публікується АМКУ.

Заявку на купівлю подано вже вдруге. Відповідна угода є за багато років найбільшою саме у галузі мобільного зв’язку та телекомунікацій.

DVL Telecom, яка є «дочкою» французької інвесткомпанії NJJ Capital, що належить мільярдеру Ксавʼє Ньєлю, планує об’єднати активи lifecell і «Датагруп-Воля» в єдину компанію, яка пропонуватиме потрійний пакет послуг (мобільний зв’язок, фіксований зв’язок та інтернет).

Михайло Шелемба, CEO «Датагруп-Воля», очолить об’єднану платформу. П’єр Данон, голова наглядової ради «Датагруп-Воля», залишиться на цій посаді в об’єднаній структурі.

Раніше Антимонопольний комітет дозволив NJJ придбати контроль над «Датагруп-Воля».

«Датагруп», «Воля» та lifecell після об’єднання отримають $435 млн для підтримки розвитку. Інвестиції нададуть Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Міжнародна фінансова корпорація (IFC).

Угода з купівлі «Датагруп-Volia» і lifecell принесе $1,5 млрд інвестицій в країну.