Французький “Ашан” розширить присутність у Росії

Французький ритейлер “Ашан” розширить свою присутність у Росії. Про це пише Reuters. Нова мережа магазинів називатиметься “Мій Ашан”, її асортимент складатиметься приблизно з 900 продуктів – майже все під власним брендом.

Компанія заявила, що її основна місія – забезпечувати населення Росії якісними продуктами за доступними цінами.

Нагадаємо, що з початку війни в лютому 2022 року Росію залишили близько 200 міжнародних компаній і брендів із різних сфер. “Ашан” тоді заявив, що залишається, “оскільки діє на користь населення”.

У лютому 2023 року видання Le Monde та The Insider опублікували спільне розслідування, з якого випливало, що “Ашан” постачав товари для російських військових на окупованих територіях України. У прес-службі французького офісу компанії тоді заявили, що “компанія перебуває поза політикою і жодною підтримкою військовослужбовців не займається”.

В Україні “Ашан” теж працює як самостійна юридична особа. Водночас українське Національне агентство із запобігання корупції внесло французьку корпорацію Auchan до переліку міжнародних спонсорів війни – за відмову піти з російського ринку.