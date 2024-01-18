Політика

Франція виготовить 78 гармат Caesar для України цього року – Умєров

18 Січня 2024 12:38
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франція, Умєров

Цього року Франція має виготовити 78 гармат «Цезар» для української армії.

Про це повідомив міністр оборони Себастьєн Лекорню в ефірі телеканалу France Inter.

«Наразі в Україні є 49 таких гармат, які досягли тактичного успіху. Наша мета виготовити 78 гармат «Цезар» у 2024 році, заохочуючи європейців та наших союзників до участі в проєкті», – сказав Лекорню.

Він також зазначив, що «Україна щойно купила шість «Цезарів» за власні кошти».

За словами міністра оборони Франції, флагман французької артилерії, самохідна гармата великої дальності «Цезар» коштує від 3 до 4 мільйонів євро, і ця вартість, на його думку, є «прийнятною» для союзників Парижа.

Лекорню також заявив, що поставка Україні близько сорока додаткових крилатих ракет Scalp, обіцяних президентом Емануелем Макроном, розпочнеться найближчим часом і триватиме упродовж року згідно з графіком.


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