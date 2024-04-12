Франція візьме участь у Форумі миру – Макрон

Президент Франції заявив, що його країна тісно співпрацює з усіма країнами, які прагнуть до підготовки умов для миру на основі міжнародного права.

Про це Макрон сказав під час візиту на оборонне підприємство поблизу Бордо.

«Я хотів би привітати Швейцарію за її прихильність до проведення форуму. Я мав можливість поговорити про це під час державного візиту до конфедерації торік у грудні та думаю, що це дуже хороша ініціатива, яка об’єднає всі країни для підготовки умов миру», – заявив Макрон.

Він додав що Франція тісно працює над цим питанням.

«Ми будемо на зустрічі, запропонованій Швейцарією, будемо з усіма країнами, які хочуть тривалого миру, тобто миру, який поважає міжнародне право і правила», – додав він.

Як відомо, нещодавно очільник Росії Путін заявив, що переговори щодо України за відсутності Росії не мають жодного сенсу.