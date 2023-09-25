Франція відкликає свого посла з Нігеру та виводить звідти війська

Президент Еммануель Макрон заявив, що Франція відкличе свого посла і припинить будь-яку військову співпрацю з Нігером після перевороту.

Про це повідомляє BBC.

“Франція вирішила відкликати свого посла. У найближчі години наш посол і кілька дипломатів повернуться до Франції”, – сказав Макрон.

Він додав, що військова співпраця “закінчилася” і французькі війська підуть з Нігеру “в найближчі місяці”. Там зараз перебуває близько 1 500 французьких солдатів.

Заява Макрона з’явилася після того, як лідери перевороту в Нігері заборонили французьким літакам літати над країною.

Цей крок завдає сильного удару по операціях Франції проти ісламістських бойовиків у регіоні Сахеля і по впливу Парижа в цьому регіоні. Проте Макрон заявив, що Франція “не буде заручником путчистів”.

Макрон заявив, що все ще вважає поваленого президента Нігеру Мохамеда Базума, який наразі утримується у в’язниці лідерами перевороту, “єдиною легітимною владою” в країні, і повідомив йому про своє рішення. Він назвав поваленого президента “заручником”.

“Він став мішенню цього державного перевороту, тому що він проводив сміливі реформи, а також тому, що відбувалося зведення рахунків на етнічному ґрунті і було багато політичного боягузтва”, – сказав Макрон.

В останні роки в Нігері процвітають антифранцузькі настрої, багато місцевих політиків звинувачують Париж у проведенні неоколоніальної політики, проте Франція це заперечує.