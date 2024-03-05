Політика

Франція приєднується до чеської ініціативи закупити 800 тисяч снарядів для України – Макрон

5 Березня 2024 18:55
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україна, макрон, франція
Еммануель Макрон / Getty Images

Франція приєднується до чеської ініціативи закупити 800 000 снарядів за межами Європейського Союзу, а потім доставити їх в Україну.

Про це заявив Еммануель Макрон цього вівторка вдень на пресконференції зі своїм чеським колегою Петром Павелом, передає Le Figaro.

“Ми прискорили та збільшили наше виробництво в Європі та доставили наявні запаси. Ми повинні вийти за рамки того, що ми можемо виробити, і шукати в третіх країнах можливості, що залишилися, щоб впоратися в короткостроковій перспективі”, – сказав він.

Макрон закликав до “стратегічного сплеску” проти “духу поразки, який шириться”.

Трохи раніше сьогодні глава держави закликав союзників “не бути боягузами” перед французькою громадою.

17 лютого Петр Павел оголосив на Мюнхенській конференції, що Чехія знайшла 800 000 снарядів, готових для закупівлі за межами Європейського Союзу.


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