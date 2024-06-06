Політика

Франція передасть Україні винищувачі та готуватиме українських військових, – Макрон
6 Червня 2024 21:45
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макрон, франція
Літак Mirage 2000D зі складу ескадрильї SPA102 ескадрону EC2.3 "Champagne" / Фото: ПКС Франції

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країна може відправити в Україну французькі винищувачі Mirage 2000, повідомляє Le Figaro.

“Франція допомагає українцям чинити опір. Якщо говорити дуже конкретно, то завтра під час моєї зустрічі із Зеленським ми збираємося запустити нову форму співпраці, і ми збираємося поставити Міражі 2000-5 і запропонувати навчання пілотів”, – оголосив Макрон.

Також французький лідер розповів про плани підготувати “французьку бригаду”.

“Завдання полягає в тому, щоб навчити 4500 українських солдатів, спорядити їх, навчити їх, захищати свою землю і сформувати “французьку бригаду”, – пояснив президент Франції.

Макрон також підкреслив, що про французьких військових в Україні наразі не йдеться.

“Україна закликала союзників допомогти швидше готувати солдат… Ми повинні запитати себе, чи є це фактором ескалації. Відповідь – ні”, – сказав він.


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