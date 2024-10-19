Техно

FPV-дрони знищують 67,7% ворожої техніки
19 Жовтня 2024 17:44
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FPV-дрони знищують в середньому 68% ворожої техніки — цей відсоток вирахувано на основі даних, які збирають OSINT-аналітики. 

Про це йдеться у дописі групи UA War Infographics.

За даними аналітиків, 98,5% засобів зв’язку та спостереження нищаться саме FPV-дронами. Також майже 66% танків. 45% БТРів.

Частка техніки та озброєння, що була знищена FVP-дронами / Інфографіка UA War Infographics

“FPV-дрони стали відкриттям російсько-української війни, часто замінюють більш складну та дорогу зброю та роблять великий внесок у знищення російський військ, їх техніки та озброєння”, – зазначається у дописі.


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