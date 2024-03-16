Fox News звинуватили в загибелі української журналістки

Сім’я Олександри Кувшинової, 24-річної української журналістки, яка загинула під час репортажу про війну в Україні 14 березня 2022 року, подала в четвер позов проти телеканалу Fox News за протиправну смерть, пише Business Insider.

Позов до Верховного суду штату Нью-Йорк подали батьки Кувшинової та Шейн Томсон, радник з питань безпеки SEPAR, британської охоронної агенції, яка на той час працювала за контрактом з Fox News.

У позові телекомпанія звинувачується в недбалості, оскільки вона взяла команду журналістів, які працювали за контрактом з Fox News, в зону активних бойових дій, незважаючи на численні попередження місцевих чиновників і консультанта з питань безпеки, який рекомендував їм не робити цього.

Андрій Кувшинов, батько Саші, був стурбований тим, що його донька безпідставно наражалася на небезпеку. У 2022 році він розповів про це Business Insider: “Я не розумію, як було прийнято рішення для Fox News йти туди, де було небезпечно, де існувала реальна загроза”.

Під час завдання 14 березня загинули ще кілька людей, які були в одній знімальній групі з Кувшиновою, в тому числі П’єр Закржевський, ветеран Fox News.

Позов, поданий у другу річницю загибелі Кувшинової, звинувачує Fox News та інших відповідачів, у тому числі іноземного кореспондента Fox News Бенджаміна Холла, у спотворенні обставин загибелі Кувшинової шляхом замовчування деталей попереджень журналістам про необхідність триматися подалі від зони конфлікту.

Холл був членом тієї ж команди Fox News, яка вирушила в зону бойових дій. Під час виконання цього завдання він був серйозно поранений.

У першу річницю загибелі Кувшинової Холл опублікував у видавництві HarperCollins книгу “Врятований”, яка розповідає про його подорож до зони бойових дій в Україні і назад. У позові сім’я Кувшинової стверджує, що книга містить “неправдиву інформацію” про її смерть. У позові Fox News також звинувачується у просуванні книги “з метою введення в оману батьків Саші та громадськості щодо неправомірної поведінки Fox News та його відповідальності за смерть Саші”.

“Справжні обставини смерті Саші, які суперечать офіційним заявам Fox News, Бена Холла і видавництва Harper Collins, були виявлені в результаті розслідування, проведеного їхніми адвокатами майже через два роки”, – стверджується в позові. “Нова інформація і нові протиріччя продовжують виявлятися і донині”.

Видавництво HarperCollins фігурує у позові як відповідач.

Холл також фігурує як відповідач, але адвокати Кувшинової визнали в позові, що він може бути більш “належним чином узгодженим у цьому судовому процесі як сторона-позивач, яка постраждала від неправомірної поведінки відповідачів Fox Defenders”.

“Хоча ми розуміємо горе і продовжуємо оплакувати втрату як П’єра Закржевського, так і Саші Кувшинової, ми будемо з повагою захищатися від недостовірних тверджень в рамках цього позову”, – йдеться в заяві Fox News. “Безпека наших журналістів завжди була нашим пріоритетом номер один, і ми безмежно вдячні журналістам Fox News, які висвітлювали війну в Україні, і ми залишаємося прихильниками репортажів з регіону”.

“Перевантажена роботою” і “недоукомплектована” знімальна група Fox News залишилася в Києві, коли російські війська почали просуватися до околиць столиці в березні 2022 року, стверджується в позові.

Кувшинова була найнята в січні як незалежний підрядник для роботи в якості “гіда і перекладача” для команди Fox News, йдеться в судових документах.

У позові стверджується, що немає жодних доказів того, що Кувшиновій платили за два місяці її роботи в Fox News, і немає доказів того, що вона була найнята відповідно до українського законодавства.