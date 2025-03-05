Політика

Fox News: У ЦРУ підтвердити призупинення постачання зброї та розвідданих Україні
5 Березня 2025 15:07
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Джон Реткліфф / Фото: Reuters
Джон Реткліфф / Фото: Reuters

Директор ЦРУ Джон Реткліфф підтвердив, що США призупинили постачання зброї та розвідувальних даних в Україну після зустрічі в Овальному кабінеті.

Про це повідомляє кореспондент Fox News.

Реткліфф також заявив, що з “нетерпінням чекає скасування паузи і співпраці з Україною на шляху до миру після листа президенту США”.

Раніше в The Financial Times повідомляли з посиланням на джерела в уряді, що США припинили обмін розвідданими з Україною.  Співпраця з розвідкою США була важливою для здатності України виявляти та вражати російські військові цілі.

Цей крок слідує за рішенням адміністрації Трампа, ухваленим у понеділок, про призупинення надання військової допомоги Україні, і відбувається після різкого погіршення відносин між президентом США і Володимиром Зеленським.

У вівторок ввечері Зеленський заявив, що “події у Білому домі викликають жаль, але треба знаходити силу йти далі та поважати одне одного” і що Україна “готова сісти за стіл переговорів якомога швидше”. Також він заявив, що готовий підписати угоду з Трампом “у будь-який час”, яка надасть США права на отримання прибутку від експлуатації природних ресурсів України. Після цього Трамп, який раніше називав Зеленського “диктатором”, під час виступу в Конгресі сказав, що цінує слова українського лідера.


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Fox News: У ЦРУ підтвердити призупинення постачання зброї та розвідданих Україні
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