Fox News: На курорті у Вермонті на “нацистську наволоч” Ді Венса очікував “теплий прийом”

Сотні протестувальників зібралися у Вермонті, щоб висловити протест проти візиту віцепрезидента Джей Ді Венса на місцевий гірськолижний курорт, менш ніж за 24 години після його вибухонебезпечного обміну думками з президентом України Володимиром Зеленським, передає Fox News.

Vermont's message to JD Vance: Not in our town, you fascist piece of shit. 😡😡😡😡😡👇 pic.twitter.com/Pk4QwFu3fv — Bill Madden (@maddenifico) March 1, 2025

Венса, який привіз свою сім’ю на курорт Шугарбуш у Воррені, штат Вермонт, у суботу зустрів натовп протестувальників із проукраїнськими плакатами. У натовпі, схоже, були сотні людей.

Протестувальники несли плакати, які називали Венса «нацистською мерзотою», звинувачували його в «зраді» і радили йому «виїхати кататися на лижах у Росію».

На інших плакатах було написано «Трамп служить Путіну», «Теократія – це не свобода» і «Підтримаємо Україну».

Венса, який привіз свою сім’ю на курорт, зустрів натовп протестувальників із проукраїнськими плакатами / Фото з соцмереж

Джерело також повідомило Fox News, що Венси спочатку збиралися зупинитися в чотиризірковому готелі неподалік від курорту, але замість цього переїхали в інше місце, яке не розголошують, хоча це рішення передувало протестам.

За словами джерела, протестувальники також зібралися біля трас, на яких каталася сім’я Венсів, але неясно, наскільки близько вони підійшли до них.