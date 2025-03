Fox News: На курорті у Вермонті на “нацистську наволоч” Ді Венса очікував “теплий прийом”

Сотні протестувальників зібралися у Вермонті, щоб висловити протест проти візиту віцепрезидента Джей Ді Венса на місцевий гірськолижний курорт, менш ніж за 24 години після його вибухонебезпечного обміну думками з президентом України Володимиром Зеленським, передає Fox News.

Vermont's message to JD Vance: Not in our town, you fascist piece of shit. 😡😡😡😡😡👇 pic.twitter.com/Pk4QwFu3fv