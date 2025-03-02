Суспільство

Fox News: На курорті у Вермонті на “нацистську наволоч” Ді Венса очікував “теплий прийом”
2 Березня 2025 09:22
читать на русском →

Сотні протестувальників зібралися у Вермонті, щоб висловити протест проти візиту віцепрезидента Джей Ді Венса на місцевий гірськолижний курорт, менш ніж за 24 години після його вибухонебезпечного обміну думками з президентом України Володимиром Зеленським, передає Fox News.

Венса, який привіз свою сім’ю на курорт Шугарбуш у Воррені, штат Вермонт, у суботу зустрів натовп протестувальників із проукраїнськими плакатами. У натовпі, схоже, були сотні людей.

Протестувальники несли плакати, які називали Венса «нацистською мерзотою», звинувачували його в «зраді» і радили йому «виїхати кататися на лижах у Росію».

На інших плакатах було написано «Трамп служить Путіну», «Теократія – це не свобода» і «Підтримаємо Україну».

Венса, який привіз свою сім’ю на курорт, зустрів натовп протестувальників із проукраїнськими плакатами / Фото з соцмереж

Джерело також повідомило Fox News, що Венси спочатку збиралися зупинитися в чотиризірковому готелі неподалік від курорту, але замість цього переїхали в інше місце, яке не розголошують, хоча це рішення передувало протестам.

За словами джерела, протестувальники також зібралися біля трас, на яких каталася сім’я Венсів, але неясно, наскільки близько вони підійшли до них.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
2 Березня 2025 10:24

ISW: Припинення допомоги США може змінити баланс війни на користь Кремля
2 Березня 2025 09:51

Громадяни Чехії купили військовий вертоліт для ЗСУ
2 Березня 2025 09:22

Fox News: На курорті у Вермонті на “нацистську наволоч” Ді Венса очікував “теплий прийом”
2 Березня 2025 09:02

Вночі Сили оборони збили 63 ворожі дрони
2 Березня 2025 08:49

США очікують вибачень від Зеленського, підтримка України під питанням – Bloomberg
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
Ігор ЧЕРНЯК

“Слабкі місця” нашої позиції
Лана ЗЕРКАЛЬ

50% стали каменем спотикання у спілкуванні між Україною та США
усі думки