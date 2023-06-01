Суспільство

Фотофакт: В Шебекіно палає завод В Шебекіно палає російський завод “Монокристал”. Це один із найбільших світових виробників синтетичного сапфіра для високотехнологічної електроніки та оптоелектроніки. Поділитися:



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