Суспільство

Фотофакт: В харківському метро встановили ялинку В Харківському метро встановили новорічну ялинку та будинок Діда Мороза, де діти можуть надіслати листи з новорічними побажаннями. Ялинку встановили на станції “Університет”. Поділитися:



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