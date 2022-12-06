Фотофакт: В харківському метро встановили ялинку

В Харківському метро встановили новорічну ялинку та будинок Діда Мороза, де діти можуть надіслати листи з новорічними побажаннями.
Ялинку встановили на станції “Університет”.
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В Харківському метро встановили новорічну ялинку та будинок Діда Мороза, де діти можуть надіслати листи з новорічними побажаннями.
Ялинку встановили на станції “Університет”.
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