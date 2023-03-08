Суспільство

Фотофакт: Свято Холі в Індії

8 Березня 2023 15:25
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свято

Після двох років позбавлення від носіння масок та інших обмежень, пов’язаних із COVID-19, індійці святкують Холі.

Один із найпопулярніших індуїстських фестивалів дає можливість людям зібратися разом, забути образи та погані почуття один до одного.

«Бажаю всім щасливого та яскравого Холі!» – написав у Twitter прем’єр-міністр Нарендра Моді.

Вживання алкоголю є частиною святкувань. Нью-Делі повідомив про рекордний продаж алкогольних напоїв у понеділок: колосальні 2,6 мільйона пляшок, проданих за один день, у порівнянні із середнім показником у 1,1 мільйона пляшок, повідомляє газета The Times of India.


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