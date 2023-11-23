Формат “Рамштайн” фактично переорієнтувався на системну й довгострокову роботу з посилення спроможностей України – Міноборони

З вересня поточного року формат роботи Контактної групи з оборони України переорієнтувався на довгострокове стратегічне планування в питаннях посилення спроможностей України, повідомив тимчасовий виконувач обов’язків директора департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міністерства оборони України полковник Геннадій Коваленко.

“І вчора мені дуже сподобалося, що Селеста Валландер, заступник міністра оборони США Остіна, сказала, що фактично починаючи з вересня місяця цього року ми перейшли у формат “Рамштайн 2.0″. Це перехід, скажімо так, від задоволення нагальних потреб, англійською це звучить quick needs, – до більш системної, планової та довгострокової роботи”, – сказав він на брифінгу в четвер.

Коваленко зазначив, що такий формат передбачає стратегічне довготривале планування підтримки України в рамках нинішніх “коаліцій можливостей”.

Зі свого боку начальник управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк заявив, що Україна дуже позитивно оцінює результати 17-ї зустрічі у форматі “Рамштайн”.

“І хочу заявити, що ми дуже задоволені тим, наскільки залучені й зацікавлені партнери в процесі підтримки України. Зокрема, дуже важливим є те, що вчора наш ключовий партнер – Сполучені Штати, а саме міністр оборони Ллойд Остін, фактично зняли будь-які спекуляції з приводу того, що США нібито доводиться обирати між Ізраїлем і Україною”, – сказав він.