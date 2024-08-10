Foreign Policy: Вторгнення України в Росію може призвести до швидшого закінчення війни

Аналітик Шведського інституту міжнародних відносин Андреас Умланд не виключає, що транскордонний похід України проти РФ може призвести до швидшого закінчення війни. Про це йдеться в його статті для Foreign Policy.

За чотири дні російсько-український конфлікт різко змінився. Вторгнення українських військ у Курську область швидко перетворилося на найбільше територіальне придбання з часів успішного українського контрнаступу в Харкові та Херсоні восени 2022 року.

Наразі все ще не ясно, чи змогли зріділі і погано підготовлені російські сили зупинити просування українських військ, а повідомлення про палаючі колони російських підкріплень нагадують про перші дні повномасштабного конфлікту.

Операція демонструє здатність України домагатися несподіванки і використовувати раптові прориви, у чому Росія незмінно зазнає невдачі з початку конфлікту.

Крім того, це перший випадок вторгнення іноземних військ у Росію з часів Другої світової війни, що недвозначно показує росіянам – конфлікт, який вони розв’язали з сусідом, повернувся додому.

Західні прихильники України, схоже, на борту. Білий дім і штаб-квартира ЄС виступили із заявами, що рішення про проведення операції має ухвалювати сама Україна.

Раніше у Вашингтоні, Берліні та серед ЗМІ, які нестримно спекулюють, велися бурхливі дебати про передбачувані “червоні лінії” Кремля, що можуть призвести до Третьої світової війни і ядерного Армагеддону, і однією з цих ліній було перенесення конфлікту в Росію за допомогою західної зброї. Останнє вже сталося.

Частково ефект і мета Курської операції можуть полягати в тому, щоб ще раз продемонструвати помилковість аргументу про “червону лінію”.

Поки наступ розгортається, а Київ зберігає мовчання, ще занадто рано говорити, яких стратегічних цілей сподівається досягти Україна. Одне з припущень, яке набуло широкого поширення, полягає в тому, що це може призвести до швидшого закінчення конфлікту.

Операція дає зрозуміти російському президенту Володимиру Путіну, що Україна зберігає значний потенціал для заподіяння болю Росії. І якщо українські війська зможуть утримати і зберегти контроль над російською територією – а вони, судячи з усього, закріплюються, підвозячи все більше техніки і зводячи нові оборонні рубежі – це може посилити вплив України на будь-які можливі переговори про припинення протистояння.

Блискавична вилазка України в Росію вже підриває широко поширену ідею, що Путін тримає в руках усі карти і може диктувати умови припинення вогню.

Київ, схоже, дає зрозуміти, що отримання важелів впливу на переговорах – одна з цілей наступу. Неназваний радник президента України сказав Washington Post: “Це дасть їм важіль, необхідний для переговорів із Росією, – ось у чому справа”.

Це узгоджується з недавніми натяками Зеленського, що Київ готовий до переговорів. В інтерв’ю BBC News у липні він сказав: “Нам не обов’язково повертати всі території” військовим шляхом. “Думаю, що цього можна домогтися і за допомогою дипломатії”, – сказав він.

Окупована Росія може бути обміняна на окуповану Україну. Як запропонував колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт на платформі Х: “Можливо, ідея полягає в тому, щоб обидві держави відступили в межі своїх визнаних кордонів?”

Якщо Київ, схоже, готує ґрунт для потенційних перемовин – прагнучи зміцнити свою позицію і публічно заявляючи про готовність – це також є реакцією на кілька чинників.

Один із них – зростаюча втома від військового конфлікту серед українського населення. Хоча більшість громадян виступає за продовження боротьби доти, доки не будуть звільнені всі території, зайняті Росією з 2014 року, зростає кількість тих, хто говорить, що Україна могла б обміняти частину цих територій на мир.

По-друге, дедалі більше критики, особливо в Західній Європі та на Глобальному Півдні, викликає те, що Україна неодноразово унеможливлювала переговори з Москвою. Якщо не брати до уваги основні питання, то в умовах, коли Кремль, вочевидь, демонструє відкритість до переговорів, Київ ризикує здатися непримиренним у питанні якнайшвидшого закінчення конфлікту.

Нарешті, стратегічне становище України ризиковане, навіть якщо вона стримує Росію і зберігає потік західної зброї. Не можна виключати перемоги Дональда Трампа і раптового припинення американської допомоги, і навіть адміністрація Гарріс може зіткнутися з труднощами при формуванні майбутніх пакетів підтримки.

Можливо, Зеленський вирішив зіграти в азартну гру, щоб змінити і прискорити динаміку конфлікту, зокрема отримати більше важелів впливу, якщо переговори почнуться раніше, ніж передбачалося.

Не маючи особливих важелів впливу, Київ змушений апелювати до моральних, нормативних і юридичних аргументів під час спілкування зі своїми іноземними партнерами з приводу будь-якого миру, що не передбачає повного звільнення.

На переговорах, які призвели до укладення Мінських угод у 2014 і 2015 роках, в України були настільки слабкі позиції, що їй довелося погодитися на нездійсненні умови. У березні 2022 року прямі переговори між Україною і Росією на білоруському кордоні були не переговорами, а висуненням Росією умов капітуляції України. У квітні 2022 року переговори за посередництва Туреччини в Стамбулі також ні до чого не привели – ціною за припинення конфлікту мало стати значне обмеження суверенітету і здатності України захищатися.

Відтоді Росія пропонує Україні назавжди поступитися, крім Криму, ще Луганською, Донецькою, Запорізькою та Херсонською областями – включно зі значними частинами, які Росія ніколи не займала.

Україна не тільки не мала важелів для ведення переговорів, а й Росія успішно просувала серед світової громадськості свій підхід до завершення цього раунду конфлікту за принципом “земля в обмін на мир”. Оскільки українські контрнаступи після 2022 року здебільшого провалювалися, а російська військова машина повільно, але неухильно захоплювала дедалі нові території на сході України, здавалося, що на обрії замаячила чергова угода мінського типу, яка б обмежувала територіальну цілісність і політичний суверенітет України.

Київ не тільки змінив військовий розклад на місцях, а й, можливо, намагається змінити розклад на переговорах – від угоди “земля в обмін на мир” до угоди “земля в обмін на землю”.

Це ставить Путіна в скрутне становище: втрата контролю над частинами самої Росії – величезний конфуз для Кремля. Але приєднані Росією українські регіони, які Путін прагне зберегти, також є частиною державної території, яку він зобов’язаний захищати.

Однак з точки зору російської еліти і населення, відновлення законної державної території Росії матиме пріоритет над продовженням контролю над нещодавно завойованими регіонами – особливо якщо обмін землею відкриє шлях до припинення західних санкцій.

У якомусь сенсі нова українська стратегія може дати можливість “голубам” у російському керівництві – якщо, звісно, вони існують і мають вплив на Путіна – стверджувати, що приєднання територій має бути скасоване, щоб відновити територіальну цілісність Росії.

Доти, доки Україна зможе утримувати захоплені російські території, на Путіна чинитиметься сильний тиск з метою повернути їх під контроль Москви.

Однак усе це не вирішує найфундаментальнішої проблеми, яка може виникнути в результаті переговорів – того факту, що Росія ігнорує практично всі угоди, які вона підписала з Україною. Але для українців та їхніх західних прихильників, які сподіваються на закінчення конфлікту, незабаром можуть з’явитися деякі інтригуючі можливості.