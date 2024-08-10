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Foreign Policy: Вторгнення України в Росію може призвести до швидшого закінчення війни
10 Серпня 2024 18:13
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війна
Російський танк на шосе в Курській області, Росія, 8 серпня 2024 року / Фото "Коммерсант"

Аналітик Шведського інституту міжнародних відносин Андреас Умланд не виключає, що транскордонний похід України проти РФ може призвести до швидшого закінчення війни. Про це йдеться в його статті для Foreign Policy.

За чотири дні російсько-український конфлікт різко змінився. Вторгнення українських військ у Курську область швидко перетворилося на найбільше територіальне придбання з часів успішного українського контрнаступу в Харкові та Херсоні восени 2022 року.

Наразі все ще не ясно, чи змогли зріділі і погано підготовлені російські сили зупинити просування українських військ, а повідомлення про палаючі колони російських підкріплень нагадують про перші дні повномасштабного конфлікту.

Операція демонструє здатність України домагатися несподіванки і використовувати раптові прориви, у чому Росія незмінно зазнає невдачі з початку конфлікту.

Крім того, це перший випадок вторгнення іноземних військ у Росію з часів Другої світової війни, що недвозначно показує росіянам – конфлікт, який вони розв’язали з сусідом, повернувся додому.

Західні прихильники України, схоже, на борту. Білий дім і штаб-квартира ЄС виступили із заявами, що рішення про проведення операції має ухвалювати сама Україна.

Раніше у Вашингтоні, Берліні та серед ЗМІ, які нестримно спекулюють, велися бурхливі дебати про передбачувані “червоні лінії” Кремля, що можуть призвести до Третьої світової війни і ядерного Армагеддону, і однією з цих ліній було перенесення конфлікту в Росію за допомогою західної зброї. Останнє вже сталося.

Частково ефект і мета Курської операції можуть полягати в тому, щоб ще раз продемонструвати помилковість аргументу про “червону лінію”.

Поки наступ розгортається, а Київ зберігає мовчання, ще занадто рано говорити, яких стратегічних цілей сподівається досягти Україна. Одне з припущень, яке набуло широкого поширення, полягає в тому, що це може призвести до швидшого закінчення конфлікту.

Операція дає зрозуміти російському президенту Володимиру Путіну, що Україна зберігає значний потенціал для заподіяння болю Росії. І якщо українські війська зможуть утримати і зберегти контроль над російською територією – а вони, судячи з усього, закріплюються, підвозячи все більше техніки і зводячи нові оборонні рубежі – це може посилити вплив України на будь-які можливі переговори про припинення протистояння.

Блискавична вилазка України в Росію вже підриває широко поширену ідею, що Путін тримає в руках усі карти і може диктувати умови припинення вогню.

Київ, схоже, дає зрозуміти, що отримання важелів впливу на переговорах – одна з цілей наступу. Неназваний радник президента України сказав Washington Post: “Це дасть їм важіль, необхідний для переговорів із Росією, – ось у чому справа”.

Це узгоджується з недавніми натяками Зеленського, що Київ готовий до переговорів. В інтерв’ю BBC News у липні він сказав: “Нам не обов’язково повертати всі території” військовим шляхом. “Думаю, що цього можна домогтися і за допомогою дипломатії”, – сказав він.

Окупована Росія може бути обміняна на окуповану Україну. Як запропонував колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт на платформі Х: “Можливо, ідея полягає в тому, щоб обидві держави відступили в межі своїх визнаних кордонів?”

Якщо Київ, схоже, готує ґрунт для потенційних перемовин – прагнучи зміцнити свою позицію і публічно заявляючи про готовність – це також є реакцією на кілька чинників.

Один із них – зростаюча втома від військового конфлікту серед українського населення. Хоча більшість громадян виступає за продовження боротьби доти, доки не будуть звільнені всі території, зайняті Росією з 2014 року, зростає кількість тих, хто говорить, що Україна могла б обміняти частину цих територій на мир.

По-друге, дедалі більше критики, особливо в Західній Європі та на Глобальному Півдні, викликає те, що Україна неодноразово унеможливлювала переговори з Москвою. Якщо не брати до уваги основні питання, то в умовах, коли Кремль, вочевидь, демонструє відкритість до переговорів, Київ ризикує здатися непримиренним у питанні якнайшвидшого закінчення конфлікту.

Нарешті, стратегічне становище України ризиковане, навіть якщо вона стримує Росію і зберігає потік західної зброї. Не можна виключати перемоги Дональда Трампа і раптового припинення американської допомоги, і навіть адміністрація Гарріс може зіткнутися з труднощами при формуванні майбутніх пакетів підтримки.

Можливо, Зеленський вирішив зіграти в азартну гру, щоб змінити і прискорити динаміку конфлікту, зокрема отримати більше важелів впливу, якщо переговори почнуться раніше, ніж передбачалося.

Не маючи особливих важелів впливу, Київ змушений апелювати до моральних, нормативних і юридичних аргументів під час спілкування зі своїми іноземними партнерами з приводу будь-якого миру, що не передбачає повного звільнення.

На переговорах, які призвели до укладення Мінських угод у 2014 і 2015 роках, в України були настільки слабкі позиції, що їй довелося погодитися на нездійсненні умови. У березні 2022 року прямі переговори між Україною і Росією на білоруському кордоні були не переговорами, а висуненням Росією умов капітуляції України. У квітні 2022 року переговори за посередництва Туреччини в Стамбулі також ні до чого не привели – ціною за припинення конфлікту мало стати значне обмеження суверенітету і здатності України захищатися.

Відтоді Росія пропонує Україні назавжди поступитися, крім Криму, ще Луганською, Донецькою, Запорізькою та Херсонською областями – включно зі значними частинами, які Росія ніколи не займала.

Україна не тільки не мала важелів для ведення переговорів, а й Росія успішно просувала серед світової громадськості свій підхід до завершення цього раунду конфлікту за принципом “земля в обмін на мир”. Оскільки українські контрнаступи після 2022 року здебільшого провалювалися, а російська військова машина повільно, але неухильно захоплювала дедалі нові території на сході України, здавалося, що на обрії замаячила чергова угода мінського типу, яка б обмежувала територіальну цілісність і політичний суверенітет України.

Київ не тільки змінив військовий розклад на місцях, а й, можливо, намагається змінити розклад на переговорах – від угоди “земля в обмін на мир” до угоди “земля в обмін на землю”.

Це ставить Путіна в скрутне становище: втрата контролю над частинами самої Росії – величезний конфуз для Кремля. Але приєднані Росією українські регіони, які Путін прагне зберегти, також є частиною державної території, яку він зобов’язаний захищати.

Однак з точки зору російської еліти і населення, відновлення законної державної території Росії матиме пріоритет над продовженням контролю над нещодавно завойованими регіонами – особливо якщо обмін землею відкриє шлях до припинення західних санкцій.

У якомусь сенсі нова українська стратегія може дати можливість “голубам” у російському керівництві – якщо, звісно, вони існують і мають вплив на Путіна – стверджувати, що приєднання територій має бути скасоване, щоб відновити територіальну цілісність Росії.

Доти, доки Україна зможе утримувати захоплені російські території, на Путіна чинитиметься сильний тиск з метою повернути їх під контроль Москви.

Однак усе це не вирішує найфундаментальнішої проблеми, яка може виникнути в результаті переговорів – того факту, що Росія ігнорує практично всі угоди, які вона підписала з Україною. Але для українців та їхніх західних прихильників, які сподіваються на закінчення конфлікту, незабаром можуть з’явитися деякі інтригуючі можливості.


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