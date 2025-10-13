Forbes: Трамп став одним із найбільших інвесторів у біткоїн у США

Президент США Дональд Трамп володіє приблизно $870 мільйонами у біткоїні, що робить його одним із найбільших приватних інвесторів у криптовалюту в країні.

Про це повідомляє Forbes.

За даними видання, криптовалюта не відображена у фінансових деклараціях президента та не фігурує серед активів Trump Organization, оскільки Трамп володіє нею опосередковано — через свою частку в компанії Trump Media and Technology Group (TMTG), яка керує платформою Truth Social.

Реклама

Реклама

У травні компанія залучила $2,3 млрд, а в липні витратила $2 млрд на придбання біткоїнів, зробивши криптоактиви одним із головних напрямів свого бізнесу. Після цього частка Трампа у TMTG зменшилася з 52% до 41%, але з урахуванням зростання курсу біткоїна його особистий пакет оцінюється у $870 млн.

«Президент більше не просто спостерігає за ринком — він став одним із його ключових гравців», — пише Forbes.

Трамп нині входить до десятки найбільших власників біткоїна у світі, поруч із такими фігурами, як Майкл Сейлор, Тім Дрейпер та брати Вінклвосс.

Ще під час першої каденції Трамп різко критикував криптовалюти, називаючи їх «повітрям» і «засобом для незаконної діяльності». Але згодом змінив позицію, використовуючи інтерес до крипторинку для збільшення власного капіталу.

Після перемоги на виборах 2024 року він запустив власний токен World Liberty Financial, а також мемкоїн, які разом додали понад $2 млрд до його статків, за оцінками Forbes.

У Білому домі заявили, що участь президента у криптобізнесі не створює конфлікту інтересів. Прессекретар Каролайн Левітт сказала, що адміністрація прагне зробити США “криптостолицею світу” через підтримку нових законодавчих ініціатив, зокрема GENIUS Act.

Експерти зазначають, що доля біткоїна тепер частково пов’язана з політикою Трампа, адже його рішення можуть безпосередньо впливати на ринок криптовалют.