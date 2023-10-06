Суспільство

Forbes порахував доходи Арестовича на семінарах на YouTube – вони більші, ніж той каже

6 Жовтня 2023 10:15
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Після початку повномасштабної війни популярність ексрадника ОП Олексія Арестовича стрімко виросла, а аудиторія на YouTube-каналі збільшилась у дев’ять разів.

Такі дані наводить Forbes.

Український блогер, актор та колишній радник Офісу президента Олексій Арестович значно збільшив свої доходи після публічних виступів і ефірів на початку повномасштабного вторгнення. Якщо до лютого 2022 року кількість підписників на його YouTube-каналі складала 146 тис., то вже у травні їх було 1,38 млн. Як зазначає видання, фактично за перші три місяці великої війни його аудиторія зросла майже в дев’ять разів. 

Наразі у Олексія Арестовича 1,72 млн підписників на YouTube, що робить його одним з топів українського YouTube. 

У понад 10 разів збільшилась і кількість клієнтів, які купують різні продукти Арестовича. Якщо модуль “Профайлінг” у вересні 2021 року відвідало 68 учасників в Zoom, то у вересні 2022 року на семінарі “Свідомість та реальність” прийшло близько 900 учасників. У закритому телеграм-чаті, доступному для тих, хто сплатив курс чи окремі семінари, – 1373 учасники. Вартість семінарів Арестовича від 1300 грн до 1800 грн за один семінар. Кількість семінарів теж зросла в рази.

У жовтні 2022 року Арестович заявляв, що його дохід складає $30 тис. на місяць, утім лише один семінар, за який по 1500 грн сплачують від 330 до 900 учасників, приносить йому від $14 тис. до $36 тис. Таких семінарів лише на жовтень 2023 року заплановано сім. 

Також Арестович надає приватні консультації, які тривають близько години-півтори і коштують $3 тис. Наразі, як стверджує адміністраторка школи розвитку Арестовича, черга налічує 170 осіб.

Монетизація від YouTube-каналу Alexey Arestovych, згідно з даними сервісу аналітики SocialBlade, варіюється в діапазоні від $4 тис. до $65 тис. на місяць. Такий широкий діапазон – через відсутність у сервісу детальних даних про аудиторію каналу. 

“Якщо скласти всі джерела доходу (навіть без особистих консультацій), виходить значно більше ніж $30 тис., про які говорив сам Арестович. За консервативною оцінкою, при якій кожний його семінар відвідає 350 учасників, за жовтень він має заробити понад $120 тис.”, – підсумовує видання.


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