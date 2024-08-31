Forbes: Генштаб перекинув у Покровськ бригаду Нацгвардії “Кара-Даг”

Відчайдушно намагаючись зміцнити оборону навколо Покровська, міста з довоєнним населенням у 60 000 осіб і важливим логістичним центром за 25 миль на захід від руїн Авдіївки на сході України, Національна гвардія розгорнула одну зі своїх нечисленних наступальних бригад – бригаду «Кара-Даг», пише Forbes.

Переміщення бригади чисельністю близько 2 000 осіб зі звичних позицій на півдні на незнайоме поле бою на сході підкреслює гостроту проблем України.

Відтоді як у середині лютого після жорстокої п’ятимісячної облоги був розгромлений український гарнізон в Авдіївці, який відчував нестачу боєприпасів, російські бригади і полки неухильно просуваються до Покровська.

«Кістяк логістики України в Донецькій області перебуває під загрозою», – пояснює українська аналітична група Frontelligence Insight. Покровськ «став ключовим вузлом доставки і залізничного сполучення, що сприяє постачанню українських військ по всій лінії фронту».

У серпні, коли російське просування прискорилося, генштаб у Києві, нарешті, щось зробив. Він відправив кілька підкріплень у район Покровська, щоб приєднатися до півдюжини механізованих, десантно-штурмових і національних гвардійських бригад, які вже перебували в цьому секторі. Серед цих нових сил була бригада «Кара-Даг».

Сформована 2014 року, кілька разів реорганізована, що проливала кров у боях 2022 року і потім була посилена додатковим важким озброєнням, зокрема танками Т-64, бригада «Кара-Даг» є представником наступальних бригад Національної гвардії. На сайті НГУ йдеться, що добровольці зможуть самі обирати, в якій частині країни вони нестимуть гарнізонну службу.

Бригада «Кара-Дага» воювала на північ від Мелітополя в перші дні широкомасштабної війни і практично не покидала цей район протягом двох років. Але «ми гарантуємо бойові зіткнення на лінії фронту», – обіцяє Національна гвардія новобранцям на своєму сайті.

Але відправка Кара-Дазької бригади не зупинила просування Росії. І деякі російські спостерігачі задаються питанням, де ж інші резерви України. Звичайно, багато українських військ, які ще не були зайняті в окопах, приєдналися до несподіваного вторгнення України в Курську область Росії. Але навіть у цьому випадку в Україні зараз має бути кілька незадіяних бригад із загальної чисельності сухопутних військ близько 100 бригад.

«Ми знаємо, що в резерві українських збройних сил все ще є кілька досить цілих і добре оснащених частин, близько п’яти бригад», – пише російський пропагандист Євген Норін. Чому Україна не перекидає ці сили в Покровськ, щоб врятувати життєво важливі лінії постачання міста?

«Це може означати дві речі», – пише Норін. «Вони планують перекинути їх в інше місце і прагнуть домогтися якогось вирішального ефекту до того, як фронт у Донбасі повністю зруйнується».

Цим місцем може бути Курськ, де українське вторгнення триває вже четвертий тиждень і не подає ознак зупинки.

Вводячи війська в Курськ і утримуючи їх у Покровську, лідери України грають в азартну гру, вважаючи, що успіхи від їхнього раптового вторгнення на півночі мають більше значення для результату війни, ніж потенційні втрати на сході.

Це надзвичайно ризикована авантюра, резюмує Forbes.