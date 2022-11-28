Суспільство

Фонд Олени Зеленської передав Харківщині 100 генераторів

28 Листопада 2022 18:59
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зеленська, хова

Деокуповані райони Харківщини отримали гуманітарну допомогу від Фонду Олени Зеленської.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, за сприяння першої леді України звільнені громади 4 районів області отримали засоби для обігріву та автономного живлення електропристроїв.

“Зокрема, благодійники передали: 100 генераторів потужністю 3,5 кіловати, майже 100 обігрівачів, 100 буржуйок, мобільні зарядні пристрої, електропростирадла, понад 4000 спальних мішків тощо”, – повідомив він у Telegram.

Допомога розподілена між найбільш постраждалими від окупації громадами Харківського, Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів області. Керівництво громад у свою чергу розподілить допомогу в тому числі і нових Пунктах Незламності.


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