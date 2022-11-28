Фонд Олени Зеленської передав Харківщині 100 генераторів

Деокуповані райони Харківщини отримали гуманітарну допомогу від Фонду Олени Зеленської.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, за сприяння першої леді України звільнені громади 4 районів області отримали засоби для обігріву та автономного живлення електропристроїв.

“Зокрема, благодійники передали: 100 генераторів потужністю 3,5 кіловати, майже 100 обігрівачів, 100 буржуйок, мобільні зарядні пристрої, електропростирадла, понад 4000 спальних мішків тощо”, – повідомив він у Telegram.

Допомога розподілена між найбільш постраждалими від окупації громадами Харківського, Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів області. Керівництво громад у свою чергу розподілить допомогу в тому числі і нових Пунктах Незламності.