Фонд Нормана Фостера оголосив конкурс на відбудову будівлі Харківської ОВА

Фонд Нормана Фостера оголосив конкурс на розробку проєкту відбудови Харківської обласної державної адміністрації та громадської зони прилеглої площі Свободи.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

За його словами – це особливий і пріоритетний проєкт для міста: “Адже будівля ХОДА — головний символ вільного і незламного Харкова. І її відновлення — більше, ніж просто відновлення архітектури — це данина пам’яті кожному загиблому внаслідок нищівного ракетного удару по площі Свободи 1 березня 2022 року, прояв нашої сили, нашого відродження, стійкості та віри у мирне і переможне майбутнє України”

Пропозиції конкурсантів мають включати цілісний підхід щодо реновації та реконструкції, що передбачає яскраве, процвітаюче майбутнє, одночасно зміцнюючи історичне значення та міську архітектурну ідентичність.

Найкращі з них отримають можливість перейти до етапу деталізованого планування та реалізації.