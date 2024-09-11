Суспільство

Фонд Нормана Фостера оголосив конкурс на відбудову будівлі Харківської ОВА
11 Вересня 2024 17:46
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відбудова
Наслідки обстрілу будівлі Харківської ОВА у березні 2022 року / Фото: Суспільне

Фонд Нормана Фостера оголосив конкурс на розробку проєкту відбудови Харківської обласної державної адміністрації та громадської зони прилеглої площі Свободи.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

За його словами – це особливий і пріоритетний проєкт для міста: “Адже будівля ХОДА — головний символ вільного і незламного Харкова. І її відновлення — більше, ніж просто відновлення архітектури — це данина пам’яті кожному загиблому внаслідок нищівного ракетного удару по площі Свободи 1 березня 2022 року,  прояв нашої сили, нашого відродження, стійкості та віри у мирне і переможне майбутнє України” 

Пропозиції конкурсантів мають включати цілісний підхід щодо реновації та реконструкції, що передбачає яскраве, процвітаюче майбутнє, одночасно зміцнюючи історичне значення та міську архітектурну ідентичність.

Найкращі з них отримають можливість перейти до етапу деталізованого планування та реалізації.


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