Фон дер Ляєн після розмови з Трампом анонсувала 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії

19-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії зачепить криптовалютний сектор, банківську систему та енергетику.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом.

За словами Фон дер Ляєн, розмова з Трампом була “гарною”.

“Воєнна економіка Росії, що підтримується доходами від викопного палива, фінансує кровопролиття в Україні. Щоб покласти цьому край, Комісія запропонує пришвидшити поступову відмову від імпорту викопного палива з Росії”, – написала вона.

I had a good call with @POTUS on strengthening our joint efforts to increase economic pressure on Russia through additional measures.



The Commission will soon present its 19th package of sanctions, targeting crypto, banks, and energy.



Russia’s war economy, sustained by revenues… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 16, 2025

Раніше Bloomberg писало, що новий санкційний пакет ЄС проти Росії буде оголошено пізніше, оскільки Європа намагається узгодити єдиний підхід із G7.

За даними європейського дипломата, на якого посилається видання, це пов’язано з вимогою Трампа посилити європейські заходи як умову для просування американських обмежень.

Трамп заявив, що готовий ввести “великі” санкції проти російського експорту нафти, якщо аналогічні кроки зробить Європа. Закупівлі енергоресурсів Росією у Китаю та Індії залишаються ключовим джерелом фінансування війни проти України.