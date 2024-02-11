Суспільство

Фінляндію на “Євробаченні” представлятиме Windows95man

11 Лютого 2024 09:58
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євробачення
Виступ Windows95man на "Конкурсі нової музики" / Фото Yle

У суботу пізно вночі завершився “Конкурс нової музики” – UMK24, що є фінським відбірковим туром не міжнародний пісенний конкурс “Євробачення”.

Переможцем UMK став Windows95man з композицією No rules, повідомляє Yle. Після голосування іноземного журі Windows95man замикав сімку конкурсантів, однак завдяки глядачам вирвався на перше місце.

Windows95man – це творчий псевдонім діджея Теему Кейстері. Вокальну частину пісні виконує Хенрі Пііспанен.

Таки чином Windows95man представлятиме Фінляндію на “Євробаченні”. Півфінали і фінал конкурсу відбудуться в травні у шведському місті Мальме.


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