Фінляндія виділяє Україні 30 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів

У вівторок, 19 березня, міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен оголосив, що уряд країни виділить 30 млн євро на закупівлю боєприпасів для України у рамках ініціативи Чехії.

Про це він заявив на своїй сторінці у соцмережі Х.

“Обговорювали з командувачем чеськими силами оборони питання поліпшення підтримки європейської оборони та України. Зокрема, ми обговорили чеську ініціативу щодо боєприпасів. Фінляндія бере участь у цій ініціативі з 30 мільйонами євро.”, – зазначив міністр.

У відповідь українська сторона подякувала Фінляндії за підтримку. Про це йдеться у дописі Міністерства оборони України у соцмережі Х.

“Ми вдячні нашим фінським партнерам за це важливе рішення та непохитну підтримку. Разом ми переможемо”, – йдеться у повідомленні.