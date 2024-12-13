Економіка

Фінляндія схвалила 26-й пакет оборонної допомоги для України, розпочала підготовку наступного — Стубб
13 Грудня 2024 20:54
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допомога, фінляндія
Александр Стуб / Фото з відкритих джерел

Фінляндія схвалила 26-й пакет оборонної допомоги для України та вже розпочала підготовку наступного. Про це повідомив Президент Фінляндії Александр Стубб під час телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це інформує пресслужба Офісу Президента, передає Укрінформ.

Зеленський подякував Стуббу за підтримку і звернувся з проханням про додаткові системи протиповітряної оборони. Він відзначив готовність Фінляндії допомогти в посиленні української ППО.

Лідери двох держав обговорили необхідні кроки для забезпечення справедливого і сталого миру в Україні та запобігання новій російській агресії. Президенти також акцентували увагу на важливості реальних гарантій безпеки для України, а також обговорили перспективи її майбутнього членства в ЄС та НАТО.


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