Багато українців раділи початку Курської операції 6 серпня, проте прорив лінії фронту в стратегічно важливому Донецькому регіоні цього тижня викликав негативну реакцію щодо українського керівництва. Критики стверджують, що позиції України були ослаблені в результаті перекидання тисяч підготовлених солдатів для участі в Курській операції, пише The Financial Times.

За даними української аналітичної групи Frontelligence Insight, Покровськ є одним із двох ключових залізничних і автомобільних вузлів у Донецькій області, і його втрата поставить під загрозу логістику українських військових у всьому регіоні.

Супутникові знімки, проаналізовані дослідниками з фінської компанії Black Bird Group, показують, що російські війська перебувають за 8 км від Покровська. Місцева влада віддала наказ про евакуацію жителів цього району.

Військовий аналітик київської групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко назвав ситуацію на східній околиці Покровська “повним провалом оборони”. “Це не вина рядових солдатів, які займають позиції. Проблема в тих, хто приймає рішення за цих солдатів”, – написав він.

Кілька військовослужбовців, які перебувають у цьому районі, висловили стурбованість з приводу оборони навколо Покровська.

Євген, військовослужбовець 93-ї механізованої бригади, який брав участь у битві за Бахмут торік, розповів про те, що ситуація в Покровську швидко погіршується. У відвертій оцінці на платформі X він розкритикував командування армії, вказавши на системні провали і неадекватну реакцію на мінливі умови бою. “Чесно кажучи, я ніколи не бачив нічого подібного. Все руйнується так швидко… Покровськ впаде набагато швидше, ніж Бахмут”, – попередив він.

Цього тижня українські війська відступили з Новогродівки, розташованої за 8 км на південний схід від Покровська. Центр оборонних стратегій (ЦОС), київський аналітичний центр з питань безпеки, заявив, що відведення військ свідчить про брак оборонних ресурсів, незважаючи на важливість Покровська як логістичного вузла.

Депутат і член комітету з оборони в парламенті Мар’яна Безугла поділилася у Facebook фотографіями, зробленими минулого тижня під час відвідування лінії фронту під Новогродівкою. За її словами, на них видно, що шлях на Покровськ відкритий: “Окопи перед Новогродівкою були порожні. У колись 20-тисячному місті практично не було української армії”, – написала вона.

Головком ЗСУ Олександр Сирський у четвер заявив, що відвідав район Покровська і працює над тим, щоб “зміцнити оборону наших військ на найскладніших ділянках фронту, забезпечити бригади достатньою кількістю боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів”.

Президент Зеленський охарактеризував ситуацію на лінії фронту під Покровськом як “надзвичайно складну”, але заявив, що просування російських військ у цьому районі сповільнилося після наступу ЗСУ в Курській області.

Насправді з 6 серпня російські війська в Донецькій області просувалися швидше, ніж у попередні місяці, вважають кілька військових аналітиків, зокрема українська група Deep State. “Там панує повний хаос”, – сказав Роман Погорілий з Deep State, вказуючи на падіння Новогродівки і загрозу, що нависла над Покровськом.

Старший науковий співробітник Інституту зовнішньополітичних досліджень Роб Лі пояснює успіхи Росії браком досвідченої української піхоти і відволіканням ресурсів на Курську наступальну операцію. “Україна направила резерви на Курськ, залишивши менше можливостей для заповнення прогалин в інших місцях. Деякі з більш досвідчених бригад були замінені новими, менш досвідченими підрозділами”, – каже Лі.

Солдати артилерійських підрозділів під Покровськом також відзначили брак снарядів і серйозну невідповідність вогневої потужності порівняно з російськими військами. “Наші снаряди закінчуються. У нас їх просто не вистачає”, – сказав командир артилерійського підрозділу, зазначивши, що багато ресурсів було перенаправлено на північ, до Курської області. Протягом останнього місяця його підрозділ отримував приблизно один снаряд на кожні шість-вісім, випущених росіянами.

При цьому російські війська зберігають значну тактичну перевагу, підкріплену перевагою в авіації, а також в артилерії, вважають в аналітичному центрі ЦОС.

На думку Frontelligence, українське керівництво ще може зміцнити лінію фронту, розгорнувши нові бригади або перекинувши сили з інших районів. Але якщо Покровськ впаде, це може відкрити російським військам шлях до Дніпра, четвертого за величиною міста України.