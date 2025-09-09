Financial Times: США виходять із меморандумів з ЄС щодо боротьби з дезінформацією з Росії, Китаю та Ірану

США повідомили європейські країни про відмову від спільної боротьби з дезінформацією з боку Росії, Китаю та Ірану. Financial Times зазначає, що Вашингтон розірвав меморандуми, підписані у 2024 році адміністрацією Джо Байдена.

Про це пише Financial Times з посиланням на європейських чиновників.

Країни Європи отримали повідомлення від американського Державного департаменту про те, що США припиняють дію меморандумів про взаєморозуміння, підписаних у 2024 році за часів адміністрації Джо Байдена. Співпраця мала на меті єдиний підхід до виявлення та викриття шкідливої ​​інформації, яку поширюють іноземні уряди для розповсюдження хаосу.

Зміна в політиці США відбувається на тлі того, як адміністрація Трампа ліквідувала урядові установи, які стояли на захисті прозорості виборів у США.

Меморандуми були частиною ініціативи під керівництвом Центра глобальної взаємодії, яке боролося з дезінформацією, що поширювалася за кордоном противниками США та терористичними групами. Цей крок вже назвали “одностороннім актом роззброєння” в інформаційній війні з Росією та Китаєм.

Центр глобальної взаємодії (GEC), створений у 2011 році для боротьби з терористичною пропагандою, згодом почав відстежувати й викривати дезінформаційні кампанії за кордоном.

У грудні його закрили після того, як республіканці в Конгресі заблокували продовження мандата. Функції ненадовго передали новому офісу Держдепу, але вже у квітні його також ліквідувала адміністрація Дональда Трампа.

Колишній керівник центру Джеймс Рубін пояснив, що робота GEC ніколи не була пов’язана з цензурою, хоча республіканці неодноразово висували такі звинувачення. За його словами, минулого року США уклали угоди з 22 країнами Європи та Африки у сфері протидії інформаційним маніпуляціям.

Саме GEC у 2024 році звинуватив російський канал RT у співпраці з розвідкою та спробах вплинути на вибори в Молдові. Після цього США запровадили санкції проти RT, який згодом заборонили й у Європі та Великій Британії.