Суспільство

Фільм “20 днів у Маріуполі” отримав приз Гільдії режисерів США

11 Лютого 2024 16:05
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кіно
Постер фільму "20 днів у Маріуполі" / Кінокомпанія PBS Frontline

Документальний фільм “20 днів у Маріуполі” кінокомпанії PBS Frontline став одним із переможців 76-ї церемонії вручення премій Гільдії режисерів Америки, повідомляє Variety.

Режисер картини Мстислав Чернов отримав нагороду як найкращий режисер документального кіно.

Головну нагороду на церемонії, що відбулася 10 лютого в Беверлі-Гіллз, отримав режисер Крістофер Нолан за фільм “Оппенгеймер”.

“20 днів у Маріуполі” – документальна хроніка перших днів російського вторгнення. Команда репортерів Associated Press, у складі якої були режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолітка та продюсерка Василина Степаненко, упродовж 20 днів знімали взяте в облогу російськими військами місто.

У січні 2023 року фільм “20 днів у Маріуполі” отримав приз глядацьких симпатій на американському фестивалі незалежного кіно “Санденс”. Стрічка також номінована на “Оскар” у категорії “Найкращий документальний фільм”.


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